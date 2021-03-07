Muhtar Gündüz’den Söğüt’e teşekkür 

Körfez Belediyesi tarafından Atalar Mahallesi Yarımca Kültür Merkezi yanında Erdoğan Ülker Parkı alanında yapımına başlanan ve kaba inşaatının tamamlanma noktasına geldiği muhtarlık binasında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Şener Söğüt önceki gün hem Mahalle Muhtarı Fitnat Gündüz’ü ziyaret etti, hem de çalışmaları yerinde inceledi. Muhtar Fitnat Gündüz, muhtarlık binası için Başkan Söğüt’e teşekkür etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.