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07 Mar 2021 - 16:25- Gündem G: 07 Mar 2021 - 16:26

Muhtar Gündüz’den Söğüt’e teşekkür 

Körfez Belediyesi tarafından Atalar Mahallesi Yarımca Kültür Merkezi yanında Erdoğan Ülker Parkı alanında yapımına başlanan ve kaba inşaatının tamam...
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Körfez Belediyesi tarafından Atalar Mahallesi Yarımca Kültür Merkezi yanında Erdoğan Ülker Parkı alanında yapımına başlanan ve kaba inşaatının tamamlanma noktasına geldiği muhtarlık binasında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Şener Söğüt önceki gün hem Mahalle Muhtarı Fitnat Gündüz’ü ziyaret etti, hem de çalışmaları yerinde inceledi. Muhtar Fitnat Gündüz, muhtarlık binası için Başkan Söğüt’e teşekkür etti
# Körfez

07 Mar 2021 - 16:25 - Gündem

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