Uyanın beyler gölcük düşüyor 0-1

Misli.com 3.Lig 3.Grup temsilcimiz Gölcükspor, dün erteleme maçında Batman Petrol takımını konuk etti ve tek golle teslim oldu. Takım alev alev yanıyor
REKORTMEN TAKIMIN HÂLİ ÜZÜYOR…
35 yıldır profesyonel kalan rekorlar kitabına girerken, bu unvanını yitirmek üzere, yıllardır son anda ligde alan Şimşekler, pandemi döneminde liglerin dondurulmasıyla kümede kalırken, bu sezon ciddi ciddi kötü sona doğru ilerliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.