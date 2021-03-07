Uyanın beyler gölcük düşüyor 0-1

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Misli.com 3.Lig 3.Grup temsilcimiz Gölcükspor, dün erteleme maçında Batman Petrol takımını konuk etti ve tek golle teslim oldu. Takım alev alev yanıyor

REKORTMEN TAKIMIN HÂLİ ÜZÜYOR…

35 yıldır profesyonel kalan rekorlar kitabına girerken, bu unvanını yitirmek üzere, yıllardır son anda ligde alan Şimşekler, pandemi döneminde liglerin dondurulmasıyla kümede kalırken, bu sezon ciddi ciddi kötü sona doğru ilerliyor.