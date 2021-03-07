Derince yine duran toptan yedi: 1-1

Belediye Derincespor erteleme maçında Alemdağspor’a konuk oldu. İstanbul’un buz gibi boğaz havasında oynanan maç 1-1 sona erdi. Öne geçtiği maçta yine duran toptan gol yiyen Derince çok önemli 2 puan daha bıraktı. Maçın adamı ise gol çizgisi üzerinden iki top çıkaran, Alemdağ takımının stoperi Erhan Göç’tü.

ENES PAS, TOSUN GOL

İlk yarısı 0-0 sona eren maçın 50. dakikasında sarı lacivertliler Mehmet Tosun’un golü ile 1-0 öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta savunmadan seken topu önünde bulan Mehmet düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra Muhammed Enes ve Sercan ile çok net iki gol pozisyonunu değerlendiremeyen ekibimiz 78’de kalesinde golü buldu. Atak yönü sağ kanattan yapılan ortada kafalardan seken top Erhan Göç’e geldi. Bu futbolcu çok şık bir vole vuruşu ile fileleri havalandırdı ve maçta skor 1-1 oldu.

KIZILCABÖLÜK GELİYOR

Kalan zaman dilimi içinde öne geçmek için elinden gelen her şeyi yapan Derince kalesinde golü de buluyordu. Orta sahadan gönderilen uzun top Derince kalesinin üst direğini yaladı ve dışarıya çıktı. Çalan son düdük ile birlikte Belediye Derincespor yine öne geçtiği bir maçta skoru koruyamamanın üzüntüsünü yaşadı. Ev sahibi ekipte iki topu çizgiden çıkaran ve Alemdağ’ın golünü atayan bu liglerin önemli stoperlerinden Erhan Göç maçın tek kelime ile kader adamı oldu. Puanını 33’e çıkaran ve Play-Off hattı ile arasındaki farkı 3’e indiren Belediye Derincespor hafta arasında Kızılcabölük’ü konuk edecek.

ALEMDAĞSPOR: 1-BELEDİYE DERİNCESPOR: 1

STAT: Alemdağ

HAKEMLER: Cihan Ölmez***, Barış Çiçeksoyu***, Yunus Çiftçi***

ALEMDAĞSPOR: Muzaffer**, Sertaç***, Caner**, Çağlar*** (Dk. 88 Saim?) Fırat** (Dk. 64 Emirhan**), Emre** (Dk. 64 Ertuğrul*), Yusuf**, Enes***, Abdülsamet***, Erhan****, Oğuzhan***

BELEDİYE DERİNCESPOR: Yunus Emre**, M. Fatih**, Sercan** (Dk. 90 Melih*), Rıdvan**, Koray**, Mehmet*** (Dk. 83 Bertuğ*), Efe**, Sinan***, Mehmet Bağlı*** (Dk. 90 Tayfur Emre?), Sefa***, Enes***

GOLLER: Dk. 50 Mehmet Tosun (Derince) Dk. 78 Erhan Göç (Alemdağ)

SARI KARTLAR: Sertaç, Erhan, Oğuzhan (Alemdağ), Sercan, Koray, Mehmet (Derince)