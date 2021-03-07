Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
07 Mar 2021 - 16:56- Spor G: 07 Mar 2021 - 16:59

Derince yine duran toptan yedi: 1-1

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Belediye Derincespor erteleme maçında Alemdağspor’a konuk oldu. İstanbul’un buz gibi boğaz havasında oynanan maç 1-1 sona erdi. Öne geçtiği maçta yine duran toptan gol yiyen Derince çok önemli 2 puan daha bıraktı. Maçın adamı ise gol çizgisi üzerinden iki top çıkaran, Alemdağ takımının stoperi Erhan Göç’tü.

ENES PAS, TOSUN GOL

İlk yarısı 0-0 sona eren maçın 50. dakikasında sarı lacivertliler Mehmet Tosun’un golü ile 1-0 öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta savunmadan seken topu önünde bulan Mehmet düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra Muhammed Enes ve Sercan ile çok net iki gol pozisyonunu değerlendiremeyen ekibimiz 78’de kalesinde golü buldu. Atak yönü sağ kanattan yapılan ortada kafalardan seken top Erhan Göç’e geldi. Bu futbolcu çok şık bir vole vuruşu ile fileleri havalandırdı ve maçta skor 1-1 oldu.

KIZILCABÖLÜK GELİYOR

Kalan zaman dilimi içinde öne geçmek için elinden gelen her şeyi yapan Derince kalesinde golü de buluyordu. Orta sahadan gönderilen uzun top Derince kalesinin üst direğini yaladı ve dışarıya çıktı. Çalan son düdük ile birlikte Belediye Derincespor yine öne geçtiği bir maçta skoru koruyamamanın üzüntüsünü yaşadı. Ev sahibi ekipte iki topu çizgiden çıkaran ve Alemdağ’ın golünü atayan bu liglerin önemli stoperlerinden Erhan Göç maçın tek kelime ile kader adamı oldu. Puanını 33’e çıkaran ve Play-Off hattı ile arasındaki farkı 3’e indiren Belediye Derincespor hafta arasında Kızılcabölük’ü konuk edecek.

ALEMDAĞSPOR: 1-BELEDİYE DERİNCESPOR: 1

STAT: Alemdağ

HAKEMLER: Cihan Ölmez***, Barış Çiçeksoyu***, Yunus Çiftçi***

ALEMDAĞSPOR: Muzaffer**, Sertaç***, Caner**, Çağlar*** (Dk. 88 Saim?) Fırat** (Dk. 64 Emirhan**), Emre** (Dk. 64 Ertuğrul*), Yusuf**, Enes***, Abdülsamet***, Erhan****, Oğuzhan***

BELEDİYE DERİNCESPOR: Yunus Emre**, M. Fatih**, Sercan** (Dk. 90 Melih*), Rıdvan**, Koray**, Mehmet*** (Dk. 83 Bertuğ*), Efe**, Sinan***, Mehmet Bağlı*** (Dk. 90 Tayfur Emre?), Sefa***, Enes***

GOLLER: Dk. 50 Mehmet Tosun (Derince) Dk. 78 Erhan Göç (Alemdağ)

SARI KARTLAR: Sertaç, Erhan, Oğuzhan (Alemdağ), Sercan, Koray, Mehmet (Derince)

 

# İstanbul, Derince

07 Mar 2021 - 16:56 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Şimşek alev alev yanıyor: 0-1 mask
Şimşek alev alev yanıyor: 0-1
Derince yine duran toptan yedi: 1-1 mask
Derince yine duran toptan yedi: 1-1
Uyanın beyler gölcük düşüyor 0-1 mask
Uyanın beyler gölcük düşüyor 0-1
Stadın çimleri yolları süslüyor mask
Stadın çimleri yolları süslüyor
Baskete selam tesise devam ! mask
Baskete selam tesise devam !
Söğüt: 2021 spora yatırım yılı olacak mask
Söğüt: 2021 spora yatırım yılı olacak
Anket Dilovası Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de 65 yaş üstü için yasak kaldırıldı mask
Kocaeli'de 65 yaş üstü için yasak kaldırıldı
Kocaeli çok yüksek riskli iller arasına girdi! mask
Kocaeli çok yüksek riskli iller arasına girdi!
İzmit'te pazarların günleri değişti! Artık o gün kurulacak   mask
İzmit'te pazarların günleri değişti! Artık o gün kurulacak  
İkinci el otomobil alımında müthiş fırsatlar! mask
İkinci el otomobil alımında müthiş fırsatlar!
Limandaki yükler "ojeli" tır şoförüne emanet mask
Limandaki yükler "ojeli" tır şoförüne emanet
İlimtepe’ye ulaşımı rahatlatacak yolda otoyol geçiş köprüsü yapılıyor mask
İlimtepe’ye ulaşımı rahatlatacak yolda otoyol geçiş köprüsü yapılıyor

GALERİ

Cumartesi kısıtlaması kalktı, vatandaşlar sokakları doldurdu mask
Cumartesi kısıtlaması kalktı, vatandaşlar sokakları doldurdu
Kocaeli'de aylar sonra yasaksız cumartesi mask
Kocaeli'de aylar sonra yasaksız cumartesi
Piknik tüpleri bomba gibi patladı mask
Piknik tüpleri bomba gibi patladı
Aranan 18 kişi polise yakalandı mask
Aranan 18 kişi polise yakalandı
Kadın işçiler işyerinde cinsel tacize uğradıklarını iddia etti! mask
Kadın işçiler işyerinde cinsel tacize uğradıklarını iddia etti!
Emniyet Müdürü Tipioğlu denetimlere katıldı mask
Emniyet Müdürü Tipioğlu denetimlere katıldı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL