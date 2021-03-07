Şimşek alev alev yanıyor: 0-1

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07 Mar 2021 - 16:58- Spor G: 07 Mar 2021 - 17:00

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Türkiye’nin 2. ve 3.Liglerde profesyonel kalma rekorunu elinde tutan ve 35 yıldır profesyonel liglerde ilimizi temsil eden Gölcküspor, göz göre göre küme düşüyor. Takım dün de evinde Batman’a son dakikadaki penaltı golüyle yenildi

SEZER’İN MOTİVASYONU YETMEDİ

Mac öncesine soyunma odasına girerek galibiyet sözü alan takımın en büyük destekçisi Gölcük Belediye Başkanı Avukat Ali Yıldırım Sezer, maç sonrasında gelen son dakika penaltı golüyle adeta kahroldu. Düşme hattına çivilenen Gölcükspor’da, artık tehlike çanları daha yakından duyuluyor. Yönetimin acilen bir şeyler yapması gerekiyor Adil Kuru ile bu işin gitmeyeceği de açık açık görülüyor.

07 Mar 2021 - 16:58 - Spor

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