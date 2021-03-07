Şimşek alev alev yanıyor: 0-1

Türkiye’nin 2. ve 3.Liglerde profesyonel kalma rekorunu elinde tutan ve 35 yıldır profesyonel liglerde ilimizi temsil eden Gölcküspor, göz göre göre küme düşüyor. Takım dün de evinde Batman’a son dakikadaki penaltı golüyle yenildi
SEZER’İN MOTİVASYONU YETMEDİ
Mac öncesine soyunma odasına girerek galibiyet sözü alan takımın en büyük destekçisi Gölcük Belediye Başkanı Avukat Ali Yıldırım Sezer, maç sonrasında gelen son dakika penaltı golüyle adeta kahroldu. Düşme hattına çivilenen Gölcükspor’da, artık tehlike çanları daha yakından duyuluyor. Yönetimin acilen bir şeyler yapması gerekiyor Adil Kuru ile bu işin gitmeyeceği de açık açık görülüyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.