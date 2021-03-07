Durmuş, esnafa öfke kustu

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, normalleşme sürecinin ilk günlerinde gördüğü manzaraya inanamadığını söyleyerek, kural ihlali yapan esnafı uyardı. Durmuş, “Yeniden kapanmaların yaşanmaması için herkes temkinli ve tedbirli davransın” dedi.
“NE MESAFE NE HES KODU”
Kadir Durmuş, “Normalleşenin ilk günü şehirde yaptığım gezide gözlerime inanamadım. Kafelerin içi, dışı doluydu. Ne mesafe kuralı tanıyan vardı ne de HES Kodu sorgulaması… Böyle giderse normalleşme sürecimiz uzun sürmez. Kurallara uymayan ve gerekli hassasiyeti göstermeyen esnaf, kurallara uyan esnafın hakkına girmiş oluyor. Lütfen daha dikkatli ve tedbirli olunsun. HES kodu sorgulaması ve kapasitenin yarıya indirilmesi konularına dikkat edelim” ifadelerini kullandı.
“2-3 YIL KENDİMİZE GELEMEYİZ”
Durmuş, “Benim ve yönetici arkadaşlarımızın ilk haftada ki izlenimi hayli kötü. Özellikle kafe ve restoranları uyarmak istiyorum. Yeniden kapatılmamak için lütfen biraz daha dikkat. Yeniden kapanırsak, esnafımız ayağa kalkamaz. 1 yıllık yasakların getirdiği zararı kolay kolay atlatamayız. Yeni bir kapanma yaşarsan 2-3 yıl kendimizi toparlayamayız. Siz kurallara uymazsanız, kurallara riayet eden esnafımızın hakkını ödeyemeyiz” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.