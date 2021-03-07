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07 Mar 2021 - 17:39- Gündem G: 07 Mar 2021 - 17:42

VADİ İZMİT EVLERİ’NDE kafeterya sahibini bekliyor

İzmit’in ister Körfez ister vadi manzarası sunan, konforlu, modern ve güvenli sosyal yaşam alanlarıyla herkesin oturmak istediği yaşam alanı sunan Vadi İzmit Evleri’ndeki kafeterya ihaleyle satışa çıkıyor

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Yaşamın tüm renklerini bir arada sunan İzmit Belediyesi ve Bektaş İnşaat’ın ortak prestij projesi Vadi İzmit Evleri’nde güvenli, konforlu ve modern yaşam başladı. İsteyene Körfez, isteyene vadi manzarası sunan, şehir merkezine yakınlığı ve birkaç dakikada kalabalıktan uzak huzurlu bir ortam sunan Vadi İzmit Evleri’nde bağımsız sosyal ticari alan içerisindeki kafeterya da yeni sahibini bulacak.  


BAĞIMSIZ SOSYAL TİCARİ KOMPLEKS

Fatih Mahallesi’nde bulunan Vadi İzmit Evleri, sadece bir konut olmaktan çok zamanın yavaşladığı, İzmitlilere huzur veren bir site özelliği taşıyor. Bağımsız sosyal ticari kompleksiyle fark yaratan Vadi İzmit Evleri’nin bu bağımsız alanında market, spor kompleksi, kapalı yüzme havuzu, sauna, buhar odası, hamam, fitness, restaurant, açık ve kapalı otopark ve 462 metrekarelik aqua park bulunuyor. 


KAFE İHALESİ 18 MART’TA OLACAK

Sosyal yaşam alanlarıyla dikkatleri üzerine çeken Vadi İzmit Evleri’nin modern mimari, ferah ve aydınlık alanlara sahip olması ise herkeste Vadi İzmit’te yaşama isteği uyandırıyor. Kısa zaman önce daireleri satışa çıkan Vadi İzmit’te 49,06 m2 mutfak ve 18,73 m2 servis alanı ile birlikte toplam 292,10 metrekarelik geniş ve ferah alana sahip kafeterya açık ihaleyle satılacak. İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından 18 Mart 2021 saat 11.30’da yapılacak olan ihaleye katılmak isteyenler 17 Mart 2021 saat 17.00’ye kadar ilgili müdürlüğe başvuru yapabilecek.

# Körfez, İzmit

07 Mar 2021 - 17:39 - Gündem

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