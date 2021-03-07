Hürriyet'in İzmit'i ülke gündemine oturdu!

İzmit Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi mutlulukla sonuçlanmasının ardından sözleşmenin yankıları ülke gündeminde yer almaya devam ediyor. Sözleşmede yer alan kadın personelin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde idari izinli sayılması başta HaberTürk televizyonu olmak üzere birçok ulusal medyada “Kadın başkandan kadınlara 8 Mart izni” manşetleriyle yer aldı.
ULUSAL MEDYANIN DİKKATİNİ ÇEKTİ
HaberTürk televizyonunda çıkan haberde toplu iş sözleşme imza törenindeki görüntülere yer verilirken haberin devamında ise İzmit Belediyesinde çalışan kadın personelin Başkan Hürriyet’e teşekkür ettikleri görüntüler yer aldı. Haberde ayrıca sözleşmeyle birlikte ailesine şiddet uygulayan erkek personelin yaptırımlara maruz kalacağı hatırlatması da yapıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Cennet - Saçmalık sadece! Zaten izin günü uydurmakta başka birşey yapmıyoruz ki utanmasak evden çıkmayağız!!
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.