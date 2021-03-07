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07 Mar 2021 - 17:42- Gündem G: 07 Mar 2021 - 17:46

Hürriyet'in İzmit'i ülke gündemine oturdu!

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in toplu iş sözleşmesi sonucunda kadın personele 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde idari izin vermesi ulusal medyada en dikkat çeken haberler arasına girdi

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İzmit Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi mutlulukla sonuçlanmasının ardından sözleşmenin yankıları ülke gündeminde yer almaya devam ediyor. Sözleşmede yer alan kadın personelin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde idari izinli sayılması başta HaberTürk televizyonu olmak üzere birçok ulusal medyada “Kadın başkandan kadınlara 8 Mart izni” manşetleriyle yer aldı. 


ULUSAL MEDYANIN DİKKATİNİ ÇEKTİ 


HaberTürk televizyonunda çıkan haberde toplu iş sözleşme imza törenindeki görüntülere yer verilirken haberin devamında ise İzmit Belediyesinde çalışan kadın personelin Başkan Hürriyet’e teşekkür ettikleri görüntüler yer aldı. Haberde ayrıca sözleşmeyle birlikte ailesine şiddet uygulayan erkek personelin yaptırımlara maruz kalacağı hatırlatması da yapıldı.
# İzmit

07 Mar 2021 - 17:42 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Cennet - Saçmalık sadece! Zaten izin günü uydurmakta başka birşey yapmıyoruz ki utanmasak evden çıkmayağız!!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Mart 17:51

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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