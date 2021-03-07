Hürriyet'in İzmit'i ülke gündemine oturdu!

İzmit Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi mutlulukla sonuçlanmasının ardından sözleşmenin yankıları ülke gündeminde yer almaya devam ediyor. Sözleşmede yer alan kadın personelin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde idari izinli sayılması başta HaberTürk televizyonu olmak üzere birçok ulusal medyada “Kadın başkandan kadınlara 8 Mart izni” manşetleriyle yer aldı.



ULUSAL MEDYANIN DİKKATİNİ ÇEKTİ



HaberTürk televizyonunda çıkan haberde toplu iş sözleşme imza törenindeki görüntülere yer verilirken haberin devamında ise İzmit Belediyesinde çalışan kadın personelin Başkan Hürriyet’e teşekkür ettikleri görüntüler yer aldı. Haberde ayrıca sözleşmeyle birlikte ailesine şiddet uygulayan erkek personelin yaptırımlara maruz kalacağı hatırlatması da yapıldı.