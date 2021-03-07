Kocaeli Valiliğinden zirai don uyarısı

Kocaeli Valiliği, zirai don konusunda vatandaşları uyardı. Uyarıda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Marmara ve Batı Karadeniz'de bu gece ve yarın sabah saatlerinde etkili olması tahmin edilen hafif zirai don riskine karşı basta üreticiler olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.