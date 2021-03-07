Kocaeli Valiliği, zirai don konusunda vatandaşları uyardı. Uyarıda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Marmara ve Batı Karadeniz'de bu gece ve yarın sabah saatlerinde etkili olması tahmin edilen hafif zirai don riskine karşı basta üreticiler olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.
07 Mar 2021 - 20:06- Gündem Güncelleme: 07 Mar 2021 - 20:08
Kocaeli Valiliğinden zirai don uyarısı
Kocaeli'de bu gece ve yarın etkili olması beklenen soğuk hava dalgası nedeniyle Valilik zirai don uyarısında bulundu.
# Kocaeli
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.