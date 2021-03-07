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07 Mar 2021 - 20:06- Gündem G: 07 Mar 2021 - 20:08

Kocaeli Valiliğinden zirai don uyarısı

Kocaeli'de bu gece ve yarın etkili olması beklenen soğuk hava dalgası nedeniyle Valilik zirai don uyarısında bulundu.
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Kocaeli Valiliği, zirai don konusunda vatandaşları uyardı. Uyarıda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Marmara ve Batı Karadeniz'de bu gece ve yarın sabah saatlerinde etkili olması tahmin edilen hafif zirai don riskine karşı basta üreticiler olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.
# Kocaeli

07 Mar 2021 - 20:06 - Gündem

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