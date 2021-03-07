Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolu üzerin Kızılören ilçesi yakınlarından meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03 LT 053 plakalı traktörü ile çalıştığı tarladan dönen Abbullah Çelebi, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracın savrulduğunu gören ve traktörde yolcu olarak bulunan Çelebi’nin eşi ve oğlu araç devrilmeden kendilerini bir anda yola atmayı başarırken, sürücü devrilen traktörün altında kaldı. Bu sırada özel araçları ile yoldan geçen ve Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli oldukları öğrenilen sağlık görevlileri kazayı görerek müdahale ettiler. Görevliler sürücü Çelebi’yi aracın altında çıkarırken bu sırada 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Çelebi’yi ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza esnasında sağlık görevlilerin yoldan geçmeleri sayesinde sürücü kazayı yaralı olarak atlattı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
07 Mar 2021 - 22:00- Asayiş Güncelleme: 07 Mar 2021 - 23:56
Traktörüyle kaza yaptı, yoldan geçen sağlık görevlileri hayatını kurtardı
Afyonkarahisar’da devrilen traktörün altında kalan sürücüye o esnada yoldan geçen sağlık görevlileri müdahale yaptı. Sağlık görevlilerinin zamanında müdahalesiyle sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.