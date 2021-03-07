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07 Mar 2021 - 22:00- Asayiş G: 07 Mar 2021 - 23:56

Traktörüyle kaza yaptı, yoldan geçen sağlık görevlileri hayatını kurtardı

Afyonkarahisar’da devrilen traktörün altında kalan sürücüye o esnada yoldan geçen sağlık görevlileri müdahale yaptı. Sağlık görevlilerinin zamanında müdahalesiyle sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
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Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolu üzerin Kızılören ilçesi yakınlarından meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03 LT 053 plakalı traktörü ile çalıştığı tarladan dönen Abbullah Çelebi, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracın savrulduğunu gören ve traktörde yolcu olarak bulunan Çelebi’nin eşi ve oğlu araç devrilmeden kendilerini bir anda yola atmayı başarırken, sürücü devrilen traktörün altında kaldı. Bu sırada özel araçları ile yoldan geçen ve  Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli oldukları öğrenilen sağlık görevlileri kazayı görerek müdahale ettiler. Görevliler sürücü Çelebi’yi aracın altında çıkarırken bu sırada 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Çelebi’yi ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza esnasında sağlık görevlilerin yoldan geçmeleri sayesinde sürücü kazayı yaralı olarak atlattı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

# Kocaeli, eğitim, yardım

07 Mar 2021 - 22:00 - Asayiş

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