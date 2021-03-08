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08 Mar 2021 - 09:09- Asayiş G: 08 Mar 2021 - 09:47

Araç onarım merkezinde yangın paniği

İzmit Sanayi Mahallesinde bulunan bir özel araç onarım merkezinde elektrik kontağı nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre İzmit Sanayi Mahallesi Martı Sokak adresinde bulunan bir özel araç onarım merkezinde yangın çıktı. İş yerinden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerindeki trafodan çıktığı öne sürülen yangına ekipler merdivenli araçla müdahalede bulunurken bölgeye çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri ve su tankerleri sevk edildi.

ARAÇLARI YANMAKTAN KURTARDILAR

Olay yerine gelen ekipleri müdahalesi ile yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürülürken iş yerinde biriken duman ise tahliye edildi. İş yeri çalışanları, onarım için servise gelen içindeki yaklaşık 10 aracı, iş yerinin elektrikli kapısını kırarak dışarı çıkarttı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. 

# İzmit

08 Mar 2021 - 09:09 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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