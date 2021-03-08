Araç onarım merkezinde yangın paniği

Alınan bilgiye göre İzmit Sanayi Mahallesi Martı Sokak adresinde bulunan bir özel araç onarım merkezinde yangın çıktı. İş yerinden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerindeki trafodan çıktığı öne sürülen yangına ekipler merdivenli araçla müdahalede bulunurken bölgeye çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri ve su tankerleri sevk edildi.
ARAÇLARI YANMAKTAN KURTARDILAR
Olay yerine gelen ekipleri müdahalesi ile yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürülürken iş yerinde biriken duman ise tahliye edildi. İş yeri çalışanları, onarım için servise gelen içindeki yaklaşık 10 aracı, iş yerinin elektrikli kapısını kırarak dışarı çıkarttı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.