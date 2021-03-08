Gebze Futbol Sahası’nın zemini şekillenmeye başladı  

Gebze’deki metro inşa çalışmaları nedeni ile kaldırılan Metin Oktay Futbol Sahası’nın yerine, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen tesiste çalışma yoğun bir şekilde devam ediyor. Toplam 2 buçuk milyona mal olan futbol sahasında zemin mıcır serimi tamamlandı.

ÇELİK İMALATLAR TAMAMLANDI

Proje dahilinde önemli ölçüde ilerleme kaydeden Yapı Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, zemindeki mıcır serim çalışmasını tamamlarken tribün ve hidrofon odasının çelik imalatlarını da gerçekleştirdi. Aydınlatma direklerinin dikildiği sahada top tutucu ağ sisteminin çelik imalatları da bitirildi.

264 KOLTUKLU TRİBÜN

4 bin 500 metrekare alanda gerçekleşen inşaat çalışmalarında 50 çarpı 70 metre ebatlarında sentetik çim saha projesi hayata geçiriliyor. 264 koltuk kapasiteli çelik tribünün de yapılacağı saha, amatör spor kulüplerine ve vatandaşlara ev sahipliği yapacak. Yeni tesis, kaldırılan Metin Oktay Futbol Sahası’nın hemen yanına inşa ediliyor.