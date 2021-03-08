Alınan bilgiye göre Gebze’de bulunan bir evde koronavirüs tedbirleri hiçe sayılarak kumar oynandığı iddiaları üzerine, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Alınan arama kararına istinaden eve yapılan baskında, kumar oynayan 5 kişi yakalandı. Evin içerisinde bulunan 2 odaya masa ve sandalyeler konulduğu görüldü. Evde yakalanan 5 kişiye hem Koronavirüs tedbirlerine uymayarak maske, mesafe kurallarını ihlalden hem de kumar oynamaktan ayrı ayrı idari para cezası uygulandı. Ayrıca ev sahibi hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı.
08 Mar 2021 - 09:22- Asayiş Güncelleme: 08 Mar 2021 - 09:23
Kumarhaneye çevrilen eve polis baskını
Gebze’de bulunan bir eve düzenlenen kumar operasyonunda ev sahibinin de aralarında bulunduğu 5 kişiye idari para cezası kesildi.
# Gebze, koronavirüs
08 Mar 2021 - 09:22 - Asayiş Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.