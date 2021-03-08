Kumarhaneye çevrilen eve polis baskını

Alınan bilgiye göre Gebze’de bulunan bir evde koronavirüs tedbirleri hiçe sayılarak kumar oynandığı iddiaları üzerine, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Alınan arama kararına istinaden eve yapılan baskında, kumar oynayan 5 kişi yakalandı. Evin içerisinde bulunan 2 odaya masa ve sandalyeler konulduğu görüldü. Evde yakalanan 5 kişiye hem Koronavirüs tedbirlerine uymayarak maske, mesafe kurallarını ihlalden hem de kumar oynamaktan ayrı ayrı idari para cezası uygulandı. Ayrıca ev sahibi hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı.