Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 7 Mart günü yapılan kontrollerde 891 iş yeri denetlenirken 12 bin 434 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde maske takma kuralına uyulmadığı için 92 şahsa, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 15 şahsa, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 388 şahsa, sosyal mesafe kuralına uymayan 6 şahsa ve karantina tedbirlerine uymayan 3 şahsa olmak üzere toplam 504 şahsa idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 51 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde yolcu taşımacılığı yapan, belediye, halk otobüsleri ve minibüsler olmak üzere 885 araç ve sürücüsü ve terminalde yolcu taşımacılığı yapan 73 araç ve sürücüsü olmak üzere toplam bin 958 araç kontrol edildi.
08 Mar 2021 - 09:24- Asayiş Güncelleme: 08 Mar 2021 - 09:25
Kural ihlali yapan 504 kişiye para cezası
Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında yapılan kontrollerde kural ihlalleri yapan 504 kişiye idari para cezası uygulanırken çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.