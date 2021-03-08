Akdeniz; “Buradayız”

‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde ülkemiz kadınlarına sorumluluğumuzun bilinciyle hayatın her anında ve alanında mücadele eden bütün emekçi kadınlarımızın farkındalık gününü kutluyoruz’ diyerek basın açıklamasına başlayan Yeşim Yener Akdeniz, özetle şu görüşlere yer verdi; “Savunduğumuz değerlerin başında yer alan kapsayıcı demokrasi anlayışımızla, toplumsal eşitlik ilkesiyle toplumun her kesiminden kadınların farklı sorunlarına ve ihtiyaçlarına çözüm olmak için Gelecek Partisi olarak varız ve buradayız.

Pozitif ayrımcılığı değil toplumsal eşitliğe dayalı, istihdam ahlakı kavramının kamu ve özel sektörde kurumsallaşmasını tanzim ederek cinsiyet temelli değil liyakat temelli tercihlerin yapılmasını sağlamak ve kadınlarımızın iş hayatında daha etkin ve etkili olmaları için buradayız!

Ekonomik açıdan başkalarına bağımlı kadınların yaşadıkları sorunları ilkesel olarak çözmenin tek yolunun sosyal yaşamdan iş hayatına, siyasetten aile yaşamına kadar, tüketen değil üreten ve düşünen kadın modellerini desteklemek olduğunun bilinciyle buradayız!

Adaletsiz çalışma saatleri, koşulları ve evdeki iş yükünün eşitsiz dağılımı sebebiyle çalışma hayatına dahil olamayan, çalışma hayatında yükü ağırlaşan kadınların; evlerinde ya da kooperatif çatısı altında bir araya getirmek suretiyle yeni olanaklar oluşturarak vergiden muaf yeni alanlar açmak için buradayız!

Kadınların Kamu Kurum ve Kuruluşları da dahil karar mekanizmalarında eşit oranda söz sahibi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde eşit temsili noktasındaki bütün engelleri kaldırmak için buradayız!

Her geçen gün artan şiddet ve kadın cinayeti vakalarının önlenmesi için cezaların daha caydırıcı hale gelmesi, bu davalara özel ihtisas mahkemelerinin kurulması için buradayız!

Kadın Sığınma Evlerinin sayısını artırarak devlete sığınan kadınlara istihdam yaratılmasının kanunlarla belirlenmesini sağlamak, işsiz ve çaresiz kadın kalmaması için buradayız!

Her şeyden ve hepsinden önemlisi kadınların korku ve tedirginlikle değil huzurla yürüdüğü sokakların mimarı, kadınların yaşam hakkının teminatı olmak için buradayız!”