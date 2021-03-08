Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
08 Mar 2021 - 09:25- Siyaset G: 08 Mar 2021 - 09:26

Akdeniz; “Buradayız”

Gelecek Partisi Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Yener Akdeniz 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yayınladığı basın açıklamasında ‘buradayız’ dedi.

mask

‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde ülkemiz kadınlarına sorumluluğumuzun bilinciyle hayatın her anında ve alanında mücadele eden bütün emekçi kadınlarımızın farkındalık gününü kutluyoruz’ diyerek basın açıklamasına başlayan Yeşim Yener Akdeniz, özetle şu görüşlere yer verdi; “Savunduğumuz değerlerin başında yer alan kapsayıcı demokrasi anlayışımızla, toplumsal eşitlik ilkesiyle toplumun her kesiminden kadınların farklı sorunlarına ve ihtiyaçlarına çözüm olmak için Gelecek Partisi olarak varız ve buradayız.

Pozitif ayrımcılığı değil toplumsal eşitliğe dayalı, istihdam ahlakı kavramının kamu ve özel sektörde kurumsallaşmasını tanzim ederek cinsiyet temelli değil liyakat temelli tercihlerin yapılmasını sağlamak ve kadınlarımızın iş hayatında daha etkin ve etkili olmaları için buradayız!

Ekonomik açıdan başkalarına bağımlı kadınların yaşadıkları sorunları ilkesel olarak çözmenin tek yolunun sosyal yaşamdan iş hayatına, siyasetten aile yaşamına kadar, tüketen değil üreten ve düşünen kadın modellerini desteklemek olduğunun bilinciyle buradayız!

Adaletsiz çalışma saatleri, koşulları ve evdeki iş yükünün eşitsiz dağılımı sebebiyle çalışma hayatına dahil olamayan, çalışma hayatında yükü ağırlaşan kadınların; evlerinde ya da kooperatif çatısı altında bir araya getirmek suretiyle yeni olanaklar oluşturarak vergiden muaf yeni alanlar açmak için buradayız!

Kadınların Kamu Kurum ve Kuruluşları da dahil karar mekanizmalarında eşit oranda söz sahibi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde eşit temsili noktasındaki bütün engelleri kaldırmak için buradayız!

Her geçen gün artan şiddet ve kadın cinayeti vakalarının önlenmesi için cezaların daha caydırıcı hale gelmesi, bu davalara özel ihtisas mahkemelerinin kurulması için buradayız!

Kadın Sığınma Evlerinin sayısını artırarak devlete sığınan kadınlara istihdam yaratılmasının kanunlarla belirlenmesini sağlamak, işsiz ve çaresiz kadın kalmaması için buradayız!

Her şeyden ve hepsinden önemlisi kadınların korku ve tedirginlikle değil huzurla yürüdüğü sokakların mimarı, kadınların yaşam hakkının teminatı olmak için buradayız!”

08 Mar 2021 - 09:25 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
YRP Başiskele,  ilçe protokolüne gitti  mask
YRP Başiskele,  ilçe protokolüne gitti 
AKP Milletvekili Çakır,  Ahi Evran Yılı’nı kutladı  mask
AKP Milletvekili Çakır,  Ahi Evran Yılı’nı kutladı 
İYİ Parti Kartepe Suadiye  Kapalı Pazar binasını inceledi mask
İYİ Parti Kartepe Suadiye  Kapalı Pazar binasını inceledi
Deva Çayırova’dan  pazarcı esnafına ziyaret mask
Deva Çayırova’dan  pazarcı esnafına ziyaret
İYİ Parti Kadın Politikaları Başiskele’de mask
İYİ Parti Kadın Politikaları Başiskele’de
Güney, yasağın kalkmasını fırsat bilerek sahaya indi mask
Güney, yasağın kalkmasını fırsat bilerek sahaya indi
Anket Dilovası Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de kentin yüksek kesimleri kar ile kaplandı mask
Kocaeli'de kentin yüksek kesimleri kar ile kaplandı
Kocaeli'de 65 yaş üstü için yasak kaldırıldı mask
Kocaeli'de 65 yaş üstü için yasak kaldırıldı
Kocaeli çok yüksek riskli iller arasına girdi! mask
Kocaeli çok yüksek riskli iller arasına girdi!
İkinci el otomobil alımında müthiş fırsatlar! mask
İkinci el otomobil alımında müthiş fırsatlar!
Kocaeli'de vaka sayılarında endişelendiren artış mask
Kocaeli'de vaka sayılarında endişelendiren artış
Limandaki yükler "ojeli" tır şoförüne emanet mask
Limandaki yükler "ojeli" tır şoförüne emanet

GALERİ

Kocaeli'de kentin yüksek kesimleri kar ile kaplandı mask
Kocaeli'de kentin yüksek kesimleri kar ile kaplandı
Cumartesi kısıtlaması kalktı, vatandaşlar sokakları doldurdu mask
Cumartesi kısıtlaması kalktı, vatandaşlar sokakları doldurdu
Kocaeli'de aylar sonra yasaksız cumartesi mask
Kocaeli'de aylar sonra yasaksız cumartesi
Piknik tüpleri bomba gibi patladı mask
Piknik tüpleri bomba gibi patladı
Aranan 18 kişi polise yakalandı mask
Aranan 18 kişi polise yakalandı
Kadın işçiler işyerinde cinsel tacize uğradıklarını iddia etti! mask
Kadın işçiler işyerinde cinsel tacize uğradıklarını iddia etti!
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL