İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Küçükköy Mah. Yeni Açılan Yol Mevkii, 10196 ada 1312 parsel sayılı236,83m2 yüzölçümlü müfrez arsa ana taşınmaz nitelikli taşınmazda 7/100 arsa paylı, 1. Bodrum Kat, 1 Bağımsız Bölüm Nolu Daire, 12/10/2020 tarihli bilirkişi raporuna göre 1 bağımsız bölüm nolu daire net 65,00m2 alanlı, 2 oda + salon + antre + mutfak + bayno + tuvalet kısımlarını ihtiva ettiği, keşif tarihi itibariyle kapalı olduğundan daire içerisinde inceleme yapılamadığı, dosyasında mevcut bilirkişi raporu kapsamında yapılan incelemede daire giriş kapısı çelik kapılı, iç mekan kapıları ahşap doğramalı, pencereler pvc plastik doğramalı ve ısı camlıdır.
08 Mar 2021 - 09:50- Gündem Güncelleme: 08 Mar 2021 - 09:54
Gaziosmanpaşa'da 65 m2 daire icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Gaziosmanpaşa'da 65 m2 daire icradan satılıktır
# İstanbul
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır
YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE
Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.