Gaziosmanpaşa'da 65 m2 daire icradan satılık

İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Küçükköy Mah. Yeni Açılan Yol Mevkii, 10196 ada 1312 parsel sayılı236,83m2 yüzölçümlü müfrez arsa ana taşınmaz nitelikli taşınmazda 7/100 arsa paylı, 1. Bodrum Kat, 1 Bağımsız Bölüm Nolu Daire, 12/10/2020 tarihli bilirkişi raporuna göre 1 bağımsız bölüm nolu daire net 65,00m2 alanlı, 2 oda + salon + antre + mutfak + bayno + tuvalet kısımlarını ihtiva ettiği, keşif tarihi itibariyle kapalı olduğundan daire içerisinde inceleme yapılamadığı, dosyasında mevcut bilirkişi raporu kapsamında yapılan incelemede daire giriş kapısı çelik kapılı, iç mekan kapıları ahşap doğramalı, pencereler pvc plastik doğramalı ve ısı camlıdır.

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