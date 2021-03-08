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08 Mar 2021 - 13:02- Gündem G: 08 Mar 2021 - 13:04

ADD: Ülkemiz kadınlar mezarlığına döndü

ADD Kocaeli Şubeleri bugün İzmit Atatürk Anıtının önünde bir araya gelerek kadınlar günü nedeni ile Ata’ya çelenk sundu

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kent genelinde çeşitlik etkinlikler ile kutlanıyor. Bugün öğle saatlerinde Atatürkçü Düşünce Derneği İzmit Şubesi, Yahya Kaptan Şubesi, Derince Şubesi, Körfez Şubesi, Kandıra Temsilciliği, Kocaeli Dernekler Platformu, Batı Trakya Kültür ve Dayanışma Derneği ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İzmit Kültür Tepesinde bulunan Atatürk Anıtında bir araya gelerek kadınlar günü nedeni ile Ata’ya çelenk sundu. Dernekler adına yapılan ortak açıklamayı ADD İzmit İlçe Başkan Yardımcısı Ayşe Filiz okudu.

“KADINLAR ALINIP SATILIYOR”

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün tarihinin emekçi kadın katliamına dayandığının unutulmaması gerektiğini ifade eden Ayşe Filiz açıklamasında, “Günümüz dünyasında durum daha da karmaşıktır. Sömürülen sadece kadınların emeği değil, kadınların alınıp satılabilen cinsel birer objeye dönüştürülmeleri, üzerlerinden para kazanılıyor olmaları da ayrı bir utanç kaynağıdır. Tüm bunlara ilaveten, kadını öteleyen, kadını dışlayan ve onu her tür toplumsal ve sosyal aktivitelerden uzak tutmaya çalışan feodal zihniyetin giderek daha fazla zemin kazanması, kadının geleceğini ve gelişimini tehdit eden sarmalın büyümesine yol açmaktadır” ifadelerini kullandı.

“20 YILDA GERİ DÖNÜŞE TANIK OLDUK”

Filiz açıklamasının devamında, “Batılı toplumlarda, kadınların elde ettikleri haklar ve kazanımlar uzun ve acı dolu bir geçmişe dayanır. Oysa Türk kadınları, Cumhuriyetle birlikte, Eğitimde, iş hayatında, siyasette kadın erkek eşitliğini sağlamakla kalmamış, 1926 yılında kabul edilen Medenî Kanunuyla ayrıca seçme ve seçilme haklarıyla da bir adım öne geçmiştir. Ancak son 20 yılda kadınlar aleyhine çok büyük bir geri gidişe tanık olmaktayız. Feodal ve gerici söylemler, özellikle çalışan ve eğitim gören kadınlarımız üzerinde önemli ölçüde baskı unsuru haline gelmiştir. Kadını aşağılayan, ötekileştiren, köleleştiren, adeta eve kapatılması gereken ikinci sınıf bir yaratıkmış gibi konumlandıran çağdışı söylem ve düşüncelerin yaygınlaşması dikkatlerimizden kaçmamalıdır” dedi.

“ÜLKEMİZ KADINLARLAR MEZARLIĞINA DÖNDÜ”

Son 18 yılda en az 7 bin 500 kadının öldürüldüğünü hatırlatan Filiz, “100 binin üzerinde kadın cinsel saldırıya maruz kaldı, 200 bin cinsel taciz dosyası yargıya taşındı. Ülkemiz adeta kadınlar mezarlığına döndü. Kadınların kurtuluşu Atatürk'e, Atatürk devrimlerine, Cumhuriyetimize ve laikliğe sıkı sıkıya bağlanmak ile mümkündür. Kurtuluş savaşında cephede erkeğiyle omuz omuza, bir ve beraber olan Türk kadını, Türkiye Cumhuriyeti'nde de erkeğiyle bir ve beraber, omuz omuza eşit ve aynı saflarda yerini almaktan ödün vermeyecektir. Kadının en büyük düşmanı Kapitalizm ve gerici orta çağ zihniyettir” şeklinde konuştu.
# eğitim, İzmit, Kocaeli, Körfez, Derince

08 Mar 2021 - 13:02 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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