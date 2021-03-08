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08 Mar 2021 - 13:04- Gündem G: 08 Mar 2021 - 13:08

Bir ilçede yüzlerce firma elaman arıyor

İŞKUR tarafından yayınlanan açık iş ilanlarından Gebze'de 631 firma yüzlerce eleman arıyor
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İŞKUR İl Müdürlüğü her hafta açık iş ilanları listesini yayınlıyor. Bu hafta da yayınlanan açık iş ilanlarına göre Gebze'de 631 firma, 300 farklı meslekte 1943 personel arıyor.

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# Gebze

08 Mar 2021 - 13:04 - Gündem

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