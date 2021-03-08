Bir ilçede yüzlerce firma elaman arıyor

İŞKUR İl Müdürlüğü her hafta açık iş ilanları listesini yayınlıyor. Bu hafta da yayınlanan açık iş ilanlarına göre Gebze'de 631 firma, 300 farklı meslekte 1943 personel arıyor.

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