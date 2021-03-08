İYİ Parti İzmit’ten İmamoğlu’na tepki! “Seviyesiz paylaşım”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle yaptığı paylaşıma tüm Türkiye' de olduğu gibi Kocaeli' den de tepki geldi. İmamoğlu sosyal medya hesabından tüm kadın siyasetçilerin kadınlar gününü kutlarken İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener ve HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'ı etiketlemişti. İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, İmamoğlu’nun paylaşımına tepki gösterdi. Coştur sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Böyle seviyesiz bir paylaşım yanlışlıkla yapılamayacağına göre buraya kadarmış" dedi

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