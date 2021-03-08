Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
08 Mar 2021 - 13:21- Siyaset G: 08 Mar 2021 - 13:23

İYİ Parti İzmit’ten İmamoğlu’na tepki! “Seviyesiz paylaşım”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle yaptığı paylaşımdan dolayı, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz'den tepki geldi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
mask

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle yaptığı paylaşıma tüm Türkiye' de olduğu gibi Kocaeli' den de tepki geldi. İmamoğlu sosyal medya hesabından tüm kadın siyasetçilerin kadınlar gününü kutlarken İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener ve HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'ı etiketlemişti. İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, İmamoğlu’nun paylaşımına tepki gösterdi. Coştur sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Böyle seviyesiz bir paylaşım yanlışlıkla yapılamayacağına göre buraya kadarmış" dedi

i
# İzmit, İstanbul, Kocaeli, Büyükşehir

08 Mar 2021 - 13:21 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
BTP'li Baş'tan Kadınlar Günü mesajı mask
BTP'li Baş'tan Kadınlar Günü mesajı
Sudan, "Kadın iyileşirse toplum iyileşir" mask
Sudan, "Kadın iyileşirse toplum iyileşir"
Akdeniz; “Buradayız” mask
Akdeniz; “Buradayız”
YRP Başiskele,  ilçe protokolüne gitti  mask
YRP Başiskele,  ilçe protokolüne gitti 
AKP Milletvekili Çakır,  Ahi Evran Yılı’nı kutladı  mask
AKP Milletvekili Çakır,  Ahi Evran Yılı’nı kutladı 
İYİ Parti Kartepe Suadiye  Kapalı Pazar binasını inceledi mask
İYİ Parti Kartepe Suadiye  Kapalı Pazar binasını inceledi
Anket Dilovası Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de kentin yüksek kesimleri kar ile kaplandı mask
Kocaeli'de kentin yüksek kesimleri kar ile kaplandı
Kocaeli'de 65 yaş üstü için yasak kaldırıldı mask
Kocaeli'de 65 yaş üstü için yasak kaldırıldı
Kocaeli çok yüksek riskli iller arasına girdi! mask
Kocaeli çok yüksek riskli iller arasına girdi!
İkinci el otomobil alımında müthiş fırsatlar! mask
İkinci el otomobil alımında müthiş fırsatlar!
Kocaeli'de vaka sayılarında endişelendiren artış mask
Kocaeli'de vaka sayılarında endişelendiren artış
Limandaki yükler "ojeli" tır şoförüne emanet mask
Limandaki yükler "ojeli" tır şoförüne emanet

GALERİ

Bedava yolculuk için asıldığı tırdan inmek için soğuk terler döktü mask
Bedava yolculuk için asıldığı tırdan inmek için soğuk terler döktü
Kocaeli'de kentin yüksek kesimleri kar ile kaplandı mask
Kocaeli'de kentin yüksek kesimleri kar ile kaplandı
Cumartesi kısıtlaması kalktı, vatandaşlar sokakları doldurdu mask
Cumartesi kısıtlaması kalktı, vatandaşlar sokakları doldurdu
Kocaeli'de aylar sonra yasaksız cumartesi mask
Kocaeli'de aylar sonra yasaksız cumartesi
Piknik tüpleri bomba gibi patladı mask
Piknik tüpleri bomba gibi patladı
Aranan 18 kişi polise yakalandı mask
Aranan 18 kişi polise yakalandı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL