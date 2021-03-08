İYİ Parti İzmit’ten İmamoğlu’na tepki! “Seviyesiz paylaşım”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle yaptığı paylaşıma tüm Türkiye' de olduğu gibi Kocaeli' den de tepki geldi. İmamoğlu sosyal medya hesabından tüm kadın siyasetçilerin kadınlar gününü kutlarken İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener ve HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'ı etiketlemişti. İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, İmamoğlu’nun paylaşımına tepki gösterdi. Coştur sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Böyle seviyesiz bir paylaşım yanlışlıkla yapılamayacağına göre buraya kadarmış" dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.