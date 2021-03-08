Tutuş’tan Hürriyet’e “İmamoğlu” sorusu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde “HDP Eş Başkanı Pervin Buldan başta olmak üzere” diye başlayan kutlama mesajı AK Parti İzmit Belediyesi Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş’un da gündeminde. Tutuş, bu paylaşımda İmamoğlu’nun kadın belediye başkanlarına da selam yolladığına dikkat çekerek, “Asgari ücret düzeyinde taksitli sözüm ona sosyal konut,

İstanbul brandalı araçla güya kar küreme ve 2 yıldır sadece lafta kalan halk süt ne oldu?

İzmit'in parasını saçtığınız zihniyet işte bu. İzmit'te milliyetçilikten dem vurup, İstanbul’da gerçek yüzünüz ortaya çıkıyor. Şimdi sormak isterim; Bu selamı da alacak mısınız Fatma hanım? Ya da yok ben böyle düşünmüyorum diyebiliyor musunuz?” dedi.