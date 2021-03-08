İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde “HDP Eş Başkanı Pervin Buldan başta olmak üzere” diye başlayan kutlama mesajı AK Parti İzmit Belediyesi Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş’un da gündeminde. Tutuş, bu paylaşımda İmamoğlu’nun kadın belediye başkanlarına da selam yolladığına dikkat çekerek, “Asgari ücret düzeyinde taksitli sözüm ona sosyal konut,
İstanbul brandalı araçla güya kar küreme ve 2 yıldır sadece lafta kalan halk süt ne oldu?
İzmit'in parasını saçtığınız zihniyet işte bu. İzmit'te milliyetçilikten dem vurup, İstanbul’da gerçek yüzünüz ortaya çıkıyor. Şimdi sormak isterim; Bu selamı da alacak mısınız Fatma hanım? Ya da yok ben böyle düşünmüyorum diyebiliyor musunuz?” dedi.
Tutuş’tan Hürriyet’e “İmamoğlu” sorusu
AKP İzmit Belediyesi Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş, HDP’li Kadınlar Günü kutlaması yapan Ekrem İmamoğlu’na yakınlığı ile bilinen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e, “HDP üzerinden size gönderilen selamı alacak mısınız?” diye sordu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde “HDP Eş Başkanı Pervin Buldan başta olmak üzere” diye başlayan kutlama mesajı AK Parti İzmit Belediyesi Grup Başkanvekili Muharrem Tutuş’un da gündeminde. Tutuş, bu paylaşımda İmamoğlu’nun kadın belediye başkanlarına da selam yolladığına dikkat çekerek, “Asgari ücret düzeyinde taksitli sözüm ona sosyal konut,
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.