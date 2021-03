Kara ve Bıyık, öğrencilerle İstiklal Marşı’nı okudu

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her Pazartesi gerçekleştirdiği okul ziyaretlerine normalleşmeyle birlikte okulların açılmasıyla yeniden başladı. Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz’la birlikte Osmangazi Mahallesi’nde bulunan Zeki Gezer Ortaokulu’nu ziyaret eden Başkan Muzaffer Bıyık, bayrak töreninde öğrencilerle İstiklal Marşı’nı okudu.

BIYIK: “EN BÜYÜK DESTEKÇİNİZ OLACAĞIZ”

Bayrak törenin ardından öğrencilere selam veren ve konuşma yapan Başkan Muzaffer Bıyık, Gençlerin ülkenin geleceği olduğunu belirterek kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri ve bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulunarak iyi dersler diledi. Darıca Belediye Başkanı ve bir abileri olarak öğrencilerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak siz kıymetli öğrencilerimizin her daim yanınızda olmaya gayret ediyoruz. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizin en iyi şekilde yetişmeniz için üzerimize düşeni yapmak için çalışıyoruz. Darıca Belediyesi olarak eğitim hayatınız boyunca en büyük destekçiniz olmaya özen gösteriyoruz” dedi. Öğretmenler ve okul idaresiyle de görüşerek okulun ihtiyaçlarını soran Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, eğitim camiasına her zaman destek vermeye devam edeceklerini söyledi.