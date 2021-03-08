Köse, "Kadın haklarına saygı demokrasidir"

"Kadın olmanın önemini, kadının toplumdaki yerini, kararlarının etkinliğini, günden güne toplum bilincinin artması cinsiyet eşitliği ve öneminin arttığı günlerden mutlulukla ve kadın olmanın gururu ile bu yazıya başlamak isterdim. Fakat maalesef ki Art arda aldığınız kadına karşı şiddet haberleri ile kadınlar günümüzün öneminin bir gün değil her gün hatırlanması ve önemsenmesinin gerektiği zorunluluğu ile toplumdaki her bir bireye düşen sorumluluk ve görevlerimizin farkına varmalıyız.

Ben ne yapabilirim ki ya da benim başıma gelmez misyonu ile değil gerek hareketlerimize gerek söylemlerimiz ile toplumsal cinsiyet eşitliğinin artık olması gereken bilinç haline gelme gelmesi her birimizin görevidir. Bu göreve erkek çocuklarımızı eğiterek, kız çocuklarımızı bilinçlendirerek başlamak, kadınlara; kendilerini mecbur hissettirmemek, rahat, özgür, kendini ifade eden ve haklarını bilen birer birey olarak yetiştirmek, erkeklere; Allah’ın onlara doğal verdiği güçleri kadınların üzerinde yalnızca kadınların işlerini kolaylaştırmak için kullanılmasını, kadınlara karşı saygı ve nezaketi en önemlisi şefkati öğretmek her bir anne baba için görev bilinci haline gelmelidir. Bu gelişim toplumumuzun bekası ve bütünlüğü huzur ve refahı için son derece önemlidir.

Kadın haklarına saygı demokrasidir. Toplumdaki her bireyin kendini ifade etmesini huzur içerisinde yaşamasına pranga vurulmasının önlenmesidir.

Peki, art arda kötü haber aldığımız bugünlerde hem kadınların hem de kadına karşı şiddete tanık olanların uygulayabilecekleri hakları nelerdir?

Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun gereğince tedbirler alınmaktadır. Şiddete veya şiddete uğrama tehlikesinin tek taraflı ve ısrarlı takip mağduru olan kişiler koruyucu ve önleyici tedbirler için mahkemeye başvurabilir. Bu tedbirler yalnızca evli kadınlar için olmayıp herhangi birinin şiddetine ya da ısrarlı takibine maruz kalan Her kişi için geçerlidir.

Başvuruyu nasıl yapabiliriz?

Karakoldan, ŞÖNİM (şiddet önleme ve izleme merkezinden) , savcılıklardan dilekçe ile başvuru yapılıp uzaklaştırma ve koruma tedbirleri talep edilebilir, başvuru sonucunda mağdur kişinin küçük düşürücü sözden, davranıştan birlikte yaşanıyorsa evden derhal uzaklaştırılarak iş yerine yaklaştırılmayarak, çocuklarının uzaklaştırılarak, silahı varsa el konularak ve iletişim cihazlarından dahi ulaşmasını engelleyecek şekilde önlemler alınır.

Salgın ve pandemi döneminde şiddete başvuran eş ile aynı evde kalmak zorunda kalan kadın şiddet anında 155 polisi arayabileceği gibi 156 jandarma ve Alo 182 arayabilir. Ayrıca her bir kadının Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen KADES uygulamasını indirerek arama yapacak durumda olmasa dahi tek bir butonla anında yardım talep edebilirler.

Umudumuz gelecek günlerde son derece trajik olan bu cinayet ve şiddetlerin önlenmesi ve engellenmesi ile suçluların hak ettikleri cezanın derhal uygulanmasıdır. Bu seneki kadınlar günümüzü biraz buruk ama her şeye rağmen kadına dair geleceğe umutla ve azimle haklarımızı herkesin üzerine düşeni eksiksiz yapana kadar tekrarla anlatıp bu bilincin oluşması için partimizin ve genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin bu konudaki hassasiyeti ile elimden gelen ne varsa yapacağımızdan şüpheniz olmasın. Tüm kadınların kadınlar günü kutlu olsun."