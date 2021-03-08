Gelecek Partisi İzmit İlçe Başkanı Ömer Uçar, il yönetim kurulu üyesi Yasin Yeşil, İzmit ilçe kadın kolları başkanı Esra Yeşil, yardımcıları, Nuray Karabuğa, Ünzile Büyükavcı ve 28 Haziran Mahalle temsilcisi Elmas Elveren ile birlikte 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle mahalle muhtarları ve bazı kamu kurumlarını ziyaret ederek çiçek verdiler. 2020 yılında 300 kadın cinayeti işlenirken, 2021 yılının ilk iki ayında 58 kadının katledildiğini hatırlatan kadın kolları başkanı Esra Yeşil, bunların önüne geçebilmek için kadınların birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde olması gerektiğini söyledi.
08 Mar 2021 - 13:35- Siyaset Güncelleme: 08 Mar 2021 - 13:36
Gelecek kadınlardan kadınlara çiçek
Gelecek Partisi İzmit İlçe Kadın Kolları yönetimi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla çalışan kadınları ziyaret ederek çiçek takdim etti.
# İzmit
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.