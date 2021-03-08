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08 Mar 2021 - 13:35- Siyaset G: 08 Mar 2021 - 13:36

Gelecek kadınlardan kadınlara çiçek

Gelecek Partisi İzmit İlçe Kadın Kolları yönetimi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla çalışan kadınları ziyaret ederek çiçek takdim etti.

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Gelecek Partisi İzmit İlçe Başkanı Ömer Uçar, il yönetim kurulu üyesi Yasin Yeşil, İzmit ilçe kadın kolları başkanı Esra Yeşil, yardımcıları, Nuray Karabuğa, Ünzile Büyükavcı ve 28 Haziran Mahalle temsilcisi Elmas Elveren ile birlikte 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle mahalle muhtarları ve bazı kamu kurumlarını ziyaret ederek çiçek verdiler. 2020 yılında 300 kadın cinayeti işlenirken, 2021 yılının ilk iki ayında 58 kadının katledildiğini hatırlatan kadın kolları başkanı Esra Yeşil, bunların önüne geçebilmek için kadınların birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde olması gerektiğini söyledi.
# İzmit

08 Mar 2021 - 13:35 - Siyaset

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