Saadet Partisi Kocaeli İl Kadın Kolları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle partisinin il başkanlık binasında Hayata Değer Katan Kadınlar Plaket Töreni gerçekleştirdi. Gerçekleşen törene Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, İl Kadın Kolları Başkanı Reyhan Şengün ve İlçe kadın kolları başkanları katılım sağladı. Programa zoom üzerinden 500 kişi katılırken Gerçekleşen programda, Üreten Girişimci Kadın Ödülü'nü Mehtap Demirci aldı. İyilik Ödülünü ise Emine Kavakçı aldı. Bağımlılıkla Mücadele Destek Ödülünü Zeynep Doğanay aldı. Onur Plaketini Koronovirüs sebebiyle vefat eden Şahizar Kıvanç aldı.

"KADINLAR AĞIR ŞARTLARDA ÇALIŞMAKTA"

Saadet Partisi Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı,"Programın açılışında konuşan Saadet Partisi Kocaeli Kadın Kolları Başkanı Reyhan Şengül, kadınların toplumun yapısında önemli bir yerde olduğunu belirterek, “Toplumun her alanında çalışan üreten, özgür ve özgür şekilde ortaya koyan kadınlar bunun farkındadır. Kadının eğitimini ve kendisini geliştirmek için yapılan yatırımlar en önemli yatırımlardır. Bugün kadınların en büyük sıkıntısı geçim sıkıntısıdır. Evine ekmek götürmek için kadınlar en ağır şartlarda çalışmaktadır. Çalışan kadınların şartlarını eşitlik ilkesinden ziyade adalet ilkesinden düzenlenmesi daha önemlidir.

"KADINLARIN AŞAMADIKLARI ENGEL YOKTUR"

Kadınlara yapılan şiddet ve cinsel istismarlar karşısında ayağı kalkmanın inancımızın gereği olduğunu ifade eden Şengül, “Üreten insan mutludur. Kadınlar ailenin bel kemiğidir. Evde ağır işçi olarak çalışan ev hanımları kadınlarımızın, en doğal haklarının verilmesidir. Kadın intihar, cinayet, cinsel istismar ve şiddetler karşısında ayağı kalkmak inancımızın gereğidir. Suçlulara ceza en ağır cezalar verilmeli. Amacımız tüm insanlığın saadetidir. Devletin ve sivil toplumun kadını önceleyen çalışmalarını memnuiyetle karşılıyoruz. Biz her zaman her alanda her işte ahlaki değerleri önde tutarak güçlü ekonomisi olan yaşanabilir bir Türkiye için çalışıyoruz. Kadınlarımızın cesaretiyle aşamadıkları engel yoktur” şeklinde konuştu.

"KADININ ERKEKLER KADAR HAKKI VAR"

Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Zafer Mutlu,"Toplumun yarısını kadınların oluşturduğunu görüyoruz. Nüfusun tam yarısı kadınlar. Dolayısıyla bu toplumda kadınıyla erkeğiyle hep birlikte yaşıyoruz. Bugün geldiğimiz durum itibari ile kadının her meslek grubunda olduğunu görüyoruz. Bir erkeklere ait futbol vardı onlara da el attılar. Dolayısıyla biz burada kadının haklarını savunacak durumda değiliz. Erkeklerin ne kadar hakkı varsa kadının da o kadar hakkı var. Sadece bugün değil tüm günlerin kadınlar günü olarak değerlendirilmesini istiyorum. Şiddet konusunda en büyük sıkıntımız.

Eşitlik konusunda eşitiz özgürüz. Ancak fiziki güç malesef kadınlarımızın önünde. Tabiki yasal çerçeve de gerekli cezalara tabii tutulmalı. Ama bunun önüne geçilmesi için her şeyden önce bir eğitim süreci olması gerek. Ne kadar cezalandırırsanız cezalandırın bu konuda malesef bir iyileştirme yok. Kadınlarımızın canlarını kaybetmediği ve şiddete mağruz kalmadığı günleri hep birlikte yaşarız" dedi.