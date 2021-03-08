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08 Mar 2021 - 13:00- Yaşam G: 08 Mar 2021 - 13:57

Efe Tur Kadınlar Günü'nde çiçek dağıttı
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Efe Tur, özel günlere verdiği önemi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bir kez daha gösterdi. Efe Tur çalışanları 8 Mart’ta firmaları ile yolculuk yapan kadınlara çiçek dağıttı. Kocaeli Ankara , Bartın , İstanbul, Karabük ,Zonguldak , İzmir başta olmak üzere şehirlerarası otobüs terminallerinde ve Kuruçeşme Halkevi yazıhanelerin de Efe Tur’un personelleri tarafından binlerce çiçek dağıtıldı. Bu güzel jest karşısında kadın yolcular, “Bir kadın olarak hatırlanmak güzel bir duygu. Efe Tur’a bizi unutmadığı için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
# İstanbul, Kocaeli

08 Mar 2021 - 13:00 - Yaşam

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Efe Tur Kadınlar Günü'nde çiçek dağıttı
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