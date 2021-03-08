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08 Mar 2021 - 16:51- Gündem G: 08 Mar 2021 - 16:52

‘’Kadınlarımız demokrasi ve kalkınma mücadelemize damga vuruyor’’  

Başkan Büyükakın, “Kadınlarımızın ekonomik ve sosyal hayatta yönlendirici olması kıymetli bir hazinedir” dedi.  

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Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Hatipköy Mahalle Muhtarı Habibe Aksoy, Şirintepe Mahallesi Muhtarı Nilgün Düzen, AK Parti İl İstişare Kurulu Üyesi Ayşe Müge Olşen ve Kuruçeşme’deki esnafları ziyaret etti.  İzmit Kuruçeşme Mahallesi’ndeki kadınlara karanfil vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günlerini kutlayan Başkan Büyükakın’a, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney ve teşkilat üyelerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hasan Aydınlık eşlik etti. Başkan Büyükakın, “Kadınlarımız ülkemizin ve şehrimizin geleceği için çok önemli ve değerli bir potansiyel güçtür” dedi.

 

“KADINLARIMIZ ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR HAZİNEDİR”

Esnaf ziyaretlerinde “Kocaeli’nde kadınlar ne kadar güçlüyse iş hayatı o kadar güçlüdür, kadın ne kadar mutlu ve huzurluysa ailelerimiz de o kadar mutludur” ifadelerini bir kez daha vurgulayan Başkan Büyükakın, “Kadınlarımız ülkemiz için çok değerli bir hazinedir. Kadınlarımızın ekonomik hayata dahil olmasını çok kıymetli buluyorum. Şehrimizde kadınlarımızın yaşama ve sosyal hayatta yönlendirici olması da diğer kıymetli bir hazinedir. Bugün de kadınlarımız, Türkiye’nin demokrasi, kalkınma ve özgürlük mücadelesine damgalarını vuruyorlar” diye konuştu.

 

“MAHALLELERİMİZE KADIN ELİ DEĞİYOR”

Hatipköy Mahalle Muhtarı Habibe Aksoy ve Şirintepe Mahallesi Muhtarı Nilgün Düzen’e gerçekleştirdiği ziyarette, mahallelerde Kadın Muhtarların görev alması Kocaeli açısından büyük zenginlik olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, “Kadın muhtarlarımızla birlikte hemşerilerimize hizmet etmek çok güzel oluyor. Mahallelerimize kadın eli değmiş oluyor. İnsanlık tarihindeki nice örnekleri gibi, ülkemizin kadınları da, tarih boyunca istiklal ve istikbal mücadelelerimizde daima en ön safta yer aldılar. Bir kez daha fedakârlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle insanlığın umudunu yeşerten tüm kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

# Kocaeli, İzmit, Büyükşehir

08 Mar 2021 - 16:51 - Gündem

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