İzmit Belediyesinde bugün sadece erkekler işbaşı yaptı  

İzmit Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle birlikte 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadın personele idari izin verildi. Bu doğrultuda İzmit Belediyesinde bugün sadece erkek personel işbaşı yaptı. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in bir ilke imza atarak gerçekleştirdiği bu uygulama Türkiye gündemine de oturmuştu.

KADINLAR KUTLADI ERKEKLER ÇALIŞTI

Başkan Hürriyet’in “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kadınlarımızı doya doya kutlasın” diyerek aldığı bu karar kadın personelin de büyük beğenisini toplarken İzmit Belediyesinde bugün tüm işler erkek personel tarafından yapıldı. Bugün kadınlar olmadan işbaşı yapan erkek personel de, Başkan Hürriyet’in bu kararını desteklerken, “Bugün kadın arkadaşlarımız için de çalışacağız. Onlar için sevindik ama eksikliklerini de hissediyoruz. Tüm kadınların Kadınlar Günü kutlu olsun” dedi.