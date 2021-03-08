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08 Mar 2021 - 16:56- Siyaset G: 08 Mar 2021 - 16:59

CHP İzmit, Başkan Hürriyet’in Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı  

Bir ilke imza atarak İzmit Belediyesinde çalışan kadın personele 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde idari izin veren ama kendisi mesaiye devam eden Başkan Hürriyet’e, CHP İzmit İlçe Yönetimi ve CHP İzmit İlçe Kadın Kolları yönetimi 8 Mart vesilesiyle kutlama ziyareti yaptı

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Kadınlara 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde bir gün idari izin veren İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e, CHP İzmit İlçe Yönetimi ve CHP İzmit İlçe Kadın Kolları Yönetimi ziyarette bulunarak, Başkan Hürriyet’in 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.  Ziyarete Cumhuriyet Halk Partisi İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, ilçe yöneticileri Emine Özdüzgün, Ertuğrul Baloğlu, İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Mediha Satıcı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

KADINLARA İDARİ İZİN İÇİN KUTLADILAR

Ziyarette kendisi Başkan Hürriyet’in 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayan CHP’li yöneticiler, kadın personele verdiği idari izinle bir ilki gerçekleştiren Başkan Hürriyet’i, uygulama nedeniyle tebrik etti. CHP’li başkan ve yöneticilere ziyaret için teşekkür eden Başkan Hürriyet, ziyarete gelen kadın yöneticilerin de Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

# İzmit

08 Mar 2021 - 16:56 - Siyaset

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