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08 Mar 2021 - 17:07- Gündem G: 08 Mar 2021 - 17:08

Baro: Kadın, tüm kurumlarda  özgür bir birey olarak içselleştirilmeli

Kocaeli Barosu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yapılan basın açıklamasında Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Didem Turan, “Kadının eşit ve özgür bir birey olduğu, devletin tüm kurum ve kuruluşlarınca içselleştirilmeli ve kadın haklarına aykırı hiçbir söylem ve eyleme izin verilmemelidir” dedi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Kocaeli Barosu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle basın açıklaması gerçekleştirdi. Adliye binası önünde sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılan basın açıklamasına Baro Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir, Kocaeli Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Didem Turan ve avukatlar katıldı. Açıklamayı Kocaeli Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Didem Turan yaptı. 


“ATATÜRK DEVRİMLERİNE BAĞLILIKLA”

Turan, “Toplumsal cinsiyet eşitsizliği kadına yönelik ayrımcılığa, şiddete neden olmaktadır. Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletinde kadının eşit ve özgür bir birey olduğu, devletin tüm kurum ve kuruluşlarınca içselleştirilmeli ve kadın haklarına aykırı hiçbir söylem ve eyleme izin verilmemelidir. Elde edilen kadın hak ve kazanımlarından kayba neden olacak her türlü zihniyetin, söylemin, girişimin karşısında olacağımızı, kadına karşı ayrımcılığın ortadan kalktığı, kadının eşit ve özgür bir birey olarak var olduğu bir Türkiye için kadın haklarının teminatı olan Atatürk Devrimlerine ve Laik Cumhuriyetimize bağlılıkla, mücadelemizi ve dayanışmamızı sürdüreceğiz” dedi.
# Kocaeli

08 Mar 2021 - 17:07 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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