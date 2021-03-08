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08 Mar 2021 - 17:08- Gündem G: 08 Mar 2021 - 17:10

Ekmek ve Gül’den  8 Mart Raporu

Ekmek ve Gül Platformu, 22 ilde 680 işçi ve emekçi kadınla görüşerek bir rapor hazırladı. Rapor kadınların işyerinde ve evde artan iş yüklerinden değişen duygu durumlarına kadar çarpıcı anlatımlar içeriyor

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
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Ekmek ve Gül Platformu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle 22 ilde, 23 farklı işkolunda ücretli çalışan 680 kadınla anket ve derinlemesine görüşmeler yaptı, son 1 yılda kadınların hayatında değişenleri tüm yönleriyle raporladı. 

"İŞYERİNDE TACİZ VE ‘ATILIRIM’ KORKUSU"

Rapora göre, "Pandemi döneminde işyerlerinde alınan tedbirleri yetersiz bulan kadınların oranı yüzde 57, kısmen yeterli bulanların oranı yüzde 10, “yeterli” diyenlerin oranı ise yüzde 30. Pandemi süresince işyerinde izlenme ve denetlenmenin yaygınlaştığını gösteren rapor, ağır çalışma koşullarına itiraz edildiğinde baskının yoğunlaştığına işaret ediyor. İşyerinde tacize uğrayan kadınlar, cezalandırılma riskiyle ses çıkaramıyor. Taciz söz konusu olduğunda “tutanak yeme” ve “işten atılma” korkusu belirleyici."

"AİLESİ DE YANINDA OLMADI”

"Kadınların yüzde 79’u pandemide kadınlara yönelik şiddetin arttığını söylüyor. Gebze’den bir petrokimya işçisi “İş yerinde eşi tarafından şiddete maruz kalan arkadaşım var. Üstelik ailesi de yanında olmadı. Biz yanında olup destek olmaya çalıştık. Hatta başörtüsünü çıkarıp artık açık olmak istediği için kendi ailesi saçını kesti” dedi.

"DEVLET PATRON İŞ BİRLİĞİ"

“Sizce işçi ve emekçilerin pandemi koşullarında yaşadıkları zorlukların sorumlusu kim?” sorusuna kadınların yüzde 72’si hükümet, yüzde 10’u işveren, yüzde 6’sı hiç kimse, yüzde 2’si hepsi yanıtını veriyor. “Sorumlu hükümet” yanıtını verenler arasında en çok dile getirilen konu; patronlara teşvikler verilirken işçilere ücretsiz izin ve kısa çalışma dayatılması: “En büyük sorumlu devlet, işverene de bu kadar rahatlığı veren devlet. Devlet sadece patronu koruyor" dedi.

# Gebze, destek

08 Mar 2021 - 17:08 - Gündem

Muhabir Dilara Polat

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