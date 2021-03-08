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08 Mar 2021 - 17:13- Gündem G: 08 Mar 2021 - 17:17

Kocaeli’de vaka artış hızı korkutuyor

Koronavirüs haritasında ‘yüksek risk’ grubunu temsil eden turuncu renkle yer alan Kocaeli'de vaka artış hızı yüz binde 112.25’e yükseldi. Hacı Osman Mahallesi Muhtarı Sami Zorlu, komşu ziyaretlerinin devam ettiğini, böyle olduğu sürece vaka sayısının düşmeyeceğini söyledi.

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Koronavirüs haritasında 'yüksek risk' grubuyla turuncu renkte olan Kocaeli’de yüz binde 99.18 olan vaka sayısı 112.25’e yükseldi. Vaka sayısının artmasına rağmen pazarlarda ve kapalı mekanlarda bazı vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmediği görüldü. Körfez Hacı Osman Mahallesi Muhtarı Sami Zorlu, komşu ziyaretlerinde vaka sayısının arttığını belirterek, “Bugün mahallemizde pazarımız var. Bazı vatandaşlar maskelerini takmıyor ve mesafeye uymuyor. Ayrıca bazı marketlerde ucuzluk günleri başlatıyor. O marketler de dolup taşıyor. Bu tür kampanyalar ve ucuzluk günleri sona erdirilmeli. Mahalle sakinleri birbirlerine komşu ziyaretleri yapıyor. Akrabalar birbirlerine gidip geliyor. Böyle olduğu sürece vaka sayılarında düşme olmaz. Hepimiz dikkat edersek ancak vaka sayıları düşer” dedi. 

"KIRMIZIYA DOĞRU GİDİYORUZ"

Vatandaşların kurallara uymadığı için vaka sayılarında artış yaşandığını söyleyen Onur Yılmaz, “Vatandaşlar maske takmıyor ve sosyal mesafeye uymuyor. O yüzden artmaya başladı vaka sayıları. Turuncudan kırmızıya doğru gidiyoruz. İnsanlar kurallara uymuyor. Böylelikle vaka sayıları da artıyor” diye konuştu. 

# Kocaeli, Körfez, koronavirüs

08 Mar 2021 - 17:13 - Gündem

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