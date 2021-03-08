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08 Mar 2021 - 17:20- Gündem G: 08 Mar 2021 - 17:35

BBP 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

BBP Kocaeli Teşkilatları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. BBP Heyeti, gerçekleştirdiği ziyaretlerde kadınlara çiçek takdiminde bulundu.
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Büyük Birlik Partisi(BBP) Kocaeli Teşkilatları, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla ilçelerde bir dizi ziyarette bulundu. BBP Kocaeli Teşkilatları, Başiskele, Dilovası, İzmit ile Körfez İlçe Emniyet Müdürlüklerini, ve Romatem Hastanesi’ni ziyaret etti. Ziyaretlerde parti heyetine BBP İl Başkanı Remzi Kaya’nın parti çalışmalarından dolayı Ankara’da olmasından dolayı İl Başkan Yardımcısı Metehan Küpçü vekalet etti.

ÇİÇEK TAKDİMİ

Heyet ilk olarak Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette BBP İl Başkan Yardımcısı Metehan Küpçü, BBP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Meral, Başiskele İlçe Başkanı Fatih Bakan ve parti yöneticileri hazır bulundu. Ziyaret sırasında kadınlar günü dolayısıyla başkomiser Pınar Geriş’e çiçek takdim edildi. Heyet daha sonra İzmit ve Körfez İlçe Emniyet Müdürlükleri ile ziyaretlerine devam etti. Ziyaretlerde BBP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Aladağ, Körfez İlçe Başkanı Bayram Kurtaran’da hazır bulundu.

HASTA ZİYARETİ

BBP İl Başkan Yardımcısı Metehan Küpçü, BBP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Meral daha sonra Romatem Hastanesi’ni ziyaret ederek hastanedeki kadın personellere çiçek takdim ederek hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.  Heyet son olarak Dilovası İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Heyete Dilovası İlçe Başkanı Atilla Bahçe’de eşlik etti. Ziyarette kadın personele çiçek takdiminde bulundu.

# Kocaeli, İzmit, Körfez

08 Mar 2021 - 17:20 - Gündem

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