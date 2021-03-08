Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 1 Mart – 7 Mart tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 63 ayrı operasyonda 27 kilo 500 gram eroin, 1 kilo 113 gram esrar, 337 gram sentetik uyuşturucu, 135 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu hap, 47 adet sentetik ecza, 350 adet captagon, 1 adet tabanca, 9 adet fişek, 4 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 865 TL para ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 128 şahsa adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı. Şüphelilerden 5 kişi adli kontrolle, diğer 96 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan 16 kişi ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda15 gram metamfetamin, 10 gram esrar, 3 gram sentetik uyuşturucu ve 8 gram eroin ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken şüpheliler hakkında serbest yargılama kararı verildi.
08 Mar 2021 - 17:35- Asayiş Güncelleme: 08 Mar 2021 - 17:37
Haftalık uyuşturucu raporu: 65 operasyonda 11 kişi tutuklandı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının haftalık bilançosu açıklandı. Son bir haftada Kocaeli genelinde düzenlenen 65 ayrı operasyonda 130 kişiye işlem yapılırken 11 kişi ise tutuklandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.