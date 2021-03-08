Haftalık uyuşturucu raporu: 65 operasyonda 11 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 1 Mart – 7 Mart tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 63 ayrı operasyonda 27 kilo 500 gram eroin, 1 kilo 113 gram esrar, 337 gram sentetik uyuşturucu, 135 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu hap, 47 adet sentetik ecza, 350 adet captagon, 1 adet tabanca, 9 adet fişek, 4 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 865 TL para ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 128 şahsa adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı. Şüphelilerden 5 kişi adli kontrolle, diğer 96 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan 16 kişi ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda15 gram metamfetamin, 10 gram esrar, 3 gram sentetik uyuşturucu ve 8 gram eroin ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken şüpheliler hakkında serbest yargılama kararı verildi.