Başkan Ellibeş, 6.Olağan Kadın Kolları Kongresi’ne katıldı

AKP'de 24 Mart'taki 7'nci Büyük Olağan Kongre öncesinde teşkilatların yenilenme süreci devam ediyor. İl ve ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından 6.Olağan Kadın Kolları kongresi bugün Ankara Sinan Erdem Spor Salonu’nda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti. Kongrede AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir ile birlikte Kocaeli teşkilatından da geniş bir katılım sağlandı. Başkan Ellibeş, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 24 Haziran seçim manifestosunun açıklandığı kongrenin büyük bir heyecan ve coşkuya sahne olduğunu belirterek, “Ankara’da muhteşem bir kongre vardı. Kocaeli’den hanım kardeşlerimizle birlikte katıldık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleşen Olağan Kongre ile bayrağı devralan Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı’mız Düzce Milletvekili Ayşe Keşir’i ve yönetimini tebrik ediyorum. Kongreye heyecanıyla coşku katan Kadın Kollarımızı da ayrıca kutluyorum” dedi.