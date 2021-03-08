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08 Mar 2021 - 18:22- Gündem G: 08 Mar 2021 - 18:23

İzmit Belediyesi Kadınlar Günü’nde çiçek dağıttı 

İzmit Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde birçok etkinliğe imza atarken belediye meydanında ekipler tarafından kadınlara çiçek hediye edildi. 

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İzmit Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde birçok etkinliğe imza attı. Yapılan etkinliklerin yanı sıra kadınların unutulmadığı bu değerli günde İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde kadınlara çiçek hediye edildi. 


KADINLARDAN TEŞEKKÜR 


Zabıta ekiplerini ellerinde çiçekle karşısında gören kadınlar büyük mutluluk yaşarken şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çiçekleri zabıtanın ellerinden alan kadın vatandaşlar hem zabıta ekiplerine hem de İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerini iletti.
# İzmit

08 Mar 2021 - 18:22 - Gündem

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