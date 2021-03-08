İzmit Belediyesi Kadınlar Günü’nde çiçek dağıttı 

İzmit Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde birçok etkinliğe imza attı. Yapılan etkinliklerin yanı sıra kadınların unutulmadığı bu değerli günde İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde kadınlara çiçek hediye edildi.
KADINLARDAN TEŞEKKÜR
Zabıta ekiplerini ellerinde çiçekle karşısında gören kadınlar büyük mutluluk yaşarken şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çiçekleri zabıtanın ellerinden alan kadın vatandaşlar hem zabıta ekiplerine hem de İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerini iletti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.