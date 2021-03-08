Zeray İnşaat kadınlara karanfil dağıttı

Kentimizin köklü kuruluşlarından Zeray İnşaat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ nde pek çok noktada karanfildağıtımı gerçekleştirerek, yüzleri güldüren bir etkinliğeimza attı. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen karanfildağıtımı etkinliğine kentimiz kadınlarının ilgilisinin de oldukça yoğun olduğu gözlendi.

YÜZLERCE KARANFİL DAĞITILDI

Yürüyüş yolu, Arasta Park AVM gibi kilit noktalardagerçekleşen etkinlikte yüzlerce karanfil kadınlarla buluştu. Öte yandan Zeray İnşaat çalışanlarının ağırlıklı kadınlardan oluştuğu ve işe alımlarda kadınlara pozitif ayrımcılık yapıldığı da biliniyor. Öte yandan dağıtım Zeray İnşaat’ın tüm şantiyelerinde satış ofislerinde ve genel merkez binasında da karanfil dağıtımı gerçekleşti.