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08 Mar 2021 - 20:59- Siyaset G: 08 Mar 2021 - 21:01

Gelecek Kocaeli’de seçimlere hazırlık

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Ahmet Müfit Cengiz, Kocaeli il teşkilatını ziyaret etti. İl başkanlık divanının toplantısına katılan Cengiz, yöneticilere sahada yapacakları çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Toplantıda kadın yöneticilerin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü de kutlandı.
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Gelecek Partisi başkanlık divanı bu haftaki toplantısında Adalet Bakanlığı’nda müşavir olarak görev yapan, daha önce TBMM Anayasa Komisyonu Başkan danışmanlığı, Vakıfbank, Atakule GYO Yönetim Kurulu Başkan ve üyeliklerini yapan, genel başkan Prof. Ahmet Davutoğlu’nun yakın çalışma arkadaşı Ahmet Müfit Cengiz’i ağırladı. İl başkanı Ömer Faruk Başaran’ın evsahipliği ettiği toplantıda söz alan Cengiz, partililerin saha da karşılaşabilecekleri sorular, sorunlar ve iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verip uyarılarda bulundu. Ak Partiden kopuş süreciyle ilgili yürütülen kara propagandaların vatandaş nezninde artık itibar görmediğini vurgulayan Cengiz, hak, hukuk, adalet, eşitlik ve insanca yaşam istediklerini, karşılaştıkları tüm engel ve sorunları aşarak vatandaşlara gerçekleri anlatmaya devam edeceklerini söyledi. Yaklaşık iki saat süren toplantı Kocaeli teşkilatına moral ve motivasyon aşıladı. Pandemi süreci nedeniyle dar kapsamda planlanan programın önümüzdeki süreçte tüm teşkilatı kapsayacak şekilde tekrarlanacağı belirtildi.
# Kocaeli

08 Mar 2021 - 20:59 - Siyaset

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