İzmit Belediyesi kadın cinayetlerine sanatla dikkat çekti

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde birçok etkinliğe imza atan İzmit Belediyesi, Sabri Yalım Parkı’ndaki organizasyonla da kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine dikkat çekti. Etkinlik kapsamında, Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi’nde öğretmenlik yapan performans sanatçısı Sibel Talas, cinayete kurban giden kadınlar için gösteri yaptı. Gösteriyi izleyen kadınlar da Sibel Talas’a katılarak kadına yönelik şiddete karşı birlik oldu.
ŞİDDETE MARUZ KALAN KADINLAR AYAKKABILARLA TASVİR EDİLDİ
Helikon Çağdaş Sanat Derneği Başkanı ve heykeltıraş Orhan Özçalık ise şiddete maruz kalan bir kadının yerde yatışını kadın ayakkabılarıyla tasvir etti. Sibel Talas ve Orhan Özçalık’ın sergilediği gösteriler vatandaşlar tarafından dakikalarca alkışlandı. Gösteri sonrası konuşan Orhan Özçalık ile Sibel Talas, gösterilerinde kadın cinayetlerine dikkat çekmek istediklerini söylerken, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde böyle bir farkındalık organizasyonuna imza atan İzmit Belediyesine teşekkür ettiler.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.