Çalışanlarının çoğunluğunun kadın ve engelli olduğu KSO Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’ndeki “8 Mart Dünya Kadınlar Günü “ kutlamasına Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu,Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Vakfı Genel Müdürü Hüsnü Bayraktar ve Kadın çalışanlar katıldılar. KSO Başkanı Zeytinoğlu, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle her bir kadını kutlayarak birlikte yaş pasta kestiler. Sonrasında da kendilerine birer çiçek hediye ettiler.
08 Mar 2021 - 21:02- Gündem Güncelleme: 08 Mar 2021 - 21:04
Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nde “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” kutlandı
Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Sosyal Sorumluluk Projesi olan Akmeşe yolu üzerindeki KSO Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.