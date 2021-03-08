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08 Mar 2021 - 21:02- Gündem G: 08 Mar 2021 - 21:04

Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nde “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” kutlandı

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Sosyal Sorumluluk Projesi olan Akmeşe yolu üzerindeki KSO Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nde  8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.
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Çalışanlarının çoğunluğunun kadın  ve engelli olduğu KSO Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’ndeki “8 Mart Dünya Kadınlar Günü “ kutlamasına Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu,Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Vakfı Genel Müdürü Hüsnü Bayraktar ve Kadın çalışanlar katıldılar.  KSO Başkanı Zeytinoğlu,  “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle her bir kadını kutlayarak birlikte yaş pasta kestiler. Sonrasında da kendilerine birer çiçek hediye ettiler.
# Kocaeli

08 Mar 2021 - 21:02 - Gündem

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