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08 Mar 2021 - 21:03- Gündem G: 08 Mar 2021 - 21:06

Ncity AVM kurallara uymadı

Ncity AVM içindeki kafe ve restorantlar hizmet saatleri dışında müşteri kabul etti.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
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Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, koronavirüs salgını ile mücadelede “Yeni Kontrollü Normalleşme Süreci” kapsamında alınan kararlar açıklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre çok yüksek risk grubunda olmayan illerde kafe ve restoranlar belirli kurallar dahilinde 07.00-19.00 saatleri arasında hizmet verebileceği genelgesi yayınlandı. Belirli saat aralığı dışında müşteri kabul eden Ncity AVM içindeki kurumlar duyarlı vatandaşların gözünden kaçmadı.

AVM ESNAFI KURALLARA UYMADI

07.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecek olan kafe ve restorant işletmecileri saat problemleri yaşadığını geçtiğimiz günlerde gazetemize bildirdi. Esnafın en işlek saatlerinde kepenk kapatmak zorunda kalmasına rağmen AVM'lerin akşam geç saatlere kadar açık olması ve Ncity AVM'deki kafe ve restorantların hizmet vermeye devam etmesi, bazı duyarlı vatandaşlar tarafından dikkat çekti. Saat 19.30 olmasına rağmen müşteri kabul eden ve servis yapan Ncity AVM işletmecilerinin diğer esnaflar kadar denetim altında olmaması dikkatlerden kaçmadı.

# koronavirüs

08 Mar 2021 - 21:03 - Gündem

Muhabir Dilara Polat

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