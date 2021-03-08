Ncity AVM kurallara uymadı

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, koronavirüs salgını ile mücadelede “Yeni Kontrollü Normalleşme Süreci” kapsamında alınan kararlar açıklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre çok yüksek risk grubunda olmayan illerde kafe ve restoranlar belirli kurallar dahilinde 07.00-19.00 saatleri arasında hizmet verebileceği genelgesi yayınlandı. Belirli saat aralığı dışında müşteri kabul eden Ncity AVM içindeki kurumlar duyarlı vatandaşların gözünden kaçmadı.
AVM ESNAFI KURALLARA UYMADI
07.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecek olan kafe ve restorant işletmecileri saat problemleri yaşadığını geçtiğimiz günlerde gazetemize bildirdi. Esnafın en işlek saatlerinde kepenk kapatmak zorunda kalmasına rağmen AVM'lerin akşam geç saatlere kadar açık olması ve Ncity AVM'deki kafe ve restorantların hizmet vermeye devam etmesi, bazı duyarlı vatandaşlar tarafından dikkat çekti. Saat 19.30 olmasına rağmen müşteri kabul eden ve servis yapan Ncity AVM işletmecilerinin diğer esnaflar kadar denetim altında olmaması dikkatlerden kaçmadı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.