Yeni vaka sayısında büyük artış

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Tabloya göre son 24 saatte 64 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 29 bin 94’e yükseldi.

Bugün toplam 139 bin 429 test yapıldı. Semptom gösteren 767 kişiyle birlikte toplam 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 793 bin 632 oldu.

Bugün iyileşen 8 bin 106 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 632 bin 30’a yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.8, toplam ağır hasta sayısının ise bin 239 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62.4 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 31.0 olarak duyuruldu

DÜN 65 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 65 kişinin hayatını kaybettiğini, 735 yeni hastayla birlikte toplam 11 bin 187 vakanın tespit edildiğini ve 7 bin 785 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.