Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
08 Mar 2021 - 22:11- Gündem G: 08 Mar 2021 - 22:13

Çayırova Belediyesinden CHP’li başkana ‘tuğra’ yanıtı

Osmanlı tuğralı saati ilçeden kaldırma kararıyla tartışmalara yol açan Antalya'nın Gazipaşa Belediyesine yanıt Kocaeli’den geldi. Çayırova Belediyesi, sosyal medya hesabından en işlek caddelerden birinde bulunan tuğra heykelini paylaşarak, “Fatih Sultan Mehmet Han’ın tuğrası her zamanki yerinde” dedi.
mask

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Osmanlı tuğrası simgeli saatin belediye başkanı tarafından bulunduğu yerden kaldırılması ülke genelinde tartışmalara neden olmuştu. Belediye meclis toplantısında da tartışmalara neden olan konuyla ilgili CHP’li Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, “Osmanlı kasabası değiliz. Tamam, atalarımızdır, saygımız sonsuz ama Gazipaşa, Osmanlı döneminde kurulmuş bir yer değil ve burada Osmanlı eserleri de yok. Çok arzu ediyorsanız tuğrayı başka bir yere taşıyabiliriz” demiş, yerine ilçeye adını veren Atatürk’ü, havaalanını ve Gazipaşa’yı hatırlatan bir görsel koymayı planladıklarını söylemişti.

ÇAYIROVA BELEDİYESİNDEN GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANI YILMAZ'A YANIT

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz’a Kocaeli’nin AK Partili Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’den yanıt geldi. Çayırova Belediyesi, sosyal medya hesaplarından Yeni Mahalle Fatih Caddesi üzerinde bulunan Fatih Sultan Mehmet’in tuğrası heykelini paylaştı. Paylaşımda “Şanlı geçmişimizden aldığımız mirasla geleceğe yürümeye devam ediyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han’ın tuğrası her zamanki yerinde” notu ile Gazipaşa Belediyesi’ne göndermede bulunuldu.

# Kocaeli

08 Mar 2021 - 22:11 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nde “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” kutlandı mask
Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nde “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” kutlandı
İzmit Belediyesi kadın cinayetlerine sanatla dikkat çekti mask
İzmit Belediyesi kadın cinayetlerine sanatla dikkat çekti
Kent Konseyi Başkanı Hürriyet’in Kadınlar Günü’nü kutladı mask
Kent Konseyi Başkanı Hürriyet’in Kadınlar Günü’nü kutladı
İYİ Parti’den Başkan Hürriyet’e Kadınlar Günü ziyareti mask
İYİ Parti’den Başkan Hürriyet’e Kadınlar Günü ziyareti
İzmit Belediyesi Kadınlar Günü’nde çiçek dağıttı  mask
İzmit Belediyesi Kadınlar Günü’nde çiçek dağıttı 
BBP 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı mask
BBP 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
Anket Dilovası Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de kentin yüksek kesimleri kar ile kaplandı mask
Kocaeli'de kentin yüksek kesimleri kar ile kaplandı
Kocaeli'de 65 yaş üstü için yasak kaldırıldı mask
Kocaeli'de 65 yaş üstü için yasak kaldırıldı
Kocaeli çok yüksek riskli iller arasına girdi! mask
Kocaeli çok yüksek riskli iller arasına girdi!
İkinci el otomobil alımında müthiş fırsatlar! mask
İkinci el otomobil alımında müthiş fırsatlar!
Kocaeli'de vaka sayılarında endişelendiren artış mask
Kocaeli'de vaka sayılarında endişelendiren artış
Limandaki yükler "ojeli" tır şoförüne emanet mask
Limandaki yükler "ojeli" tır şoförüne emanet

GALERİ

Bedava yolculuk için asıldığı tırdan inmek için soğuk terler döktü mask
Bedava yolculuk için asıldığı tırdan inmek için soğuk terler döktü
Kocaeli'de kentin yüksek kesimleri kar ile kaplandı mask
Kocaeli'de kentin yüksek kesimleri kar ile kaplandı
Cumartesi kısıtlaması kalktı, vatandaşlar sokakları doldurdu mask
Cumartesi kısıtlaması kalktı, vatandaşlar sokakları doldurdu
Kocaeli'de aylar sonra yasaksız cumartesi mask
Kocaeli'de aylar sonra yasaksız cumartesi
Piknik tüpleri bomba gibi patladı mask
Piknik tüpleri bomba gibi patladı
Aranan 18 kişi polise yakalandı mask
Aranan 18 kişi polise yakalandı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL