Çayırova Belediyesinden CHP’li başkana ‘tuğra’ yanıtı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Osmanlı tuğrası simgeli saatin belediye başkanı tarafından bulunduğu yerden kaldırılması ülke genelinde tartışmalara neden olmuştu. Belediye meclis toplantısında da tartışmalara neden olan konuyla ilgili CHP’li Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, “Osmanlı kasabası değiliz. Tamam, atalarımızdır, saygımız sonsuz ama Gazipaşa, Osmanlı döneminde kurulmuş bir yer değil ve burada Osmanlı eserleri de yok. Çok arzu ediyorsanız tuğrayı başka bir yere taşıyabiliriz” demiş, yerine ilçeye adını veren Atatürk’ü, havaalanını ve Gazipaşa’yı hatırlatan bir görsel koymayı planladıklarını söylemişti.
ÇAYIROVA BELEDİYESİNDEN GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANI YILMAZ'A YANIT
Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz’a Kocaeli’nin AK Partili Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’den yanıt geldi. Çayırova Belediyesi, sosyal medya hesaplarından Yeni Mahalle Fatih Caddesi üzerinde bulunan Fatih Sultan Mehmet’in tuğrası heykelini paylaştı. Paylaşımda “Şanlı geçmişimizden aldığımız mirasla geleceğe yürümeye devam ediyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han’ın tuğrası her zamanki yerinde” notu ile Gazipaşa Belediyesi’ne göndermede bulunuldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.