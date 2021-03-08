Koronavirüs haritasında yüksek risk grubunda turuncu renkte olan Kocaeli’de 100 binde 99.18 olan vaka sayısı 112.25’e yükseldi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz vaka sayısının artması nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Vali Yavuz, "Sevgili Kocaelili kardeşlerim, Valilik olarak 1 milyon 65 bin denetim gerçekleştirdik. Kamu çalışanlarımız büyük bir özveri ile çalışıyor. Bu esnada Covid-19’a yakalanan iki polisimiz hayatını kaybetti. Özetle vaka sayıları artıyor. Lütfen kendi polisiniz olun" ifadelerini kullanarak, uyarıda bulundu.
08 Mar 2021 - 23:30- Gündem Güncelleme: 08 Mar 2021 - 23:32
Kocaeli Valisi Yavuz'dan koronavirüs uyarısı: Lütfen kendi polisiniz olun
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, kentte koronavirüs vaka sayısındaki artışa dikkat çekerek, "Vaka sayıları artıyor. Lütfen kendi polisiniz olun" diyerek uyarıda bulundu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.