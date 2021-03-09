Sertifikalı kodlama eğitimi için Dogatech çevrim içi kursları başlıyor

DogaTech Riders, bir online kurs ve rogramlama yeteneğini, robotlarla geleceğin dünyasına taşıyor. Programlama ve robotikte yeteneği olan herkese açık. Python, robotik, matematik ve fizik içeriklerinden oluşuyor. Programlama bilgisi temeli olan, kendisini Python programlama dilinde ve robotik dünyasında geliştirmek isteyen katılımcılar; 15 haftalık eğitimle robotik dünyasına da giriş yapacaklar.

7-16 yaş arasındaki çocuklara oyunlaştırma ile kodlama öğretmeyi amaçlayan eğitim programı, Kodris platformu üzerinden yapılacak ve toplam 15 hafta sürecek. Online eğitimleri tamamlayan herkes İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji ve Kodris onaylı başarı sertifikası almaya hak kazanacak.

PROGRAMLAMA YETENEĞİ, ROBOTLARLA GELECEĞİN DÜNYASINA TAŞINIYOR

Eğitim tamamlandığında online bir robot yarışması yapılacak. Eğitime katılım gösteren herkese İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji ve Acrome Robotics onaylı başarı sertifikası verilecek.

DogaTech Kodlama Eğitimi ile, ilkokul öğrencileri blok tabanlı, ortaokul öğrencileri ise Python programlama dilini öğrenme şansı bulacak.

DogaTech:

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji’nin yenilikçi eğitim modelleri ile Türkiye’deki eğitim sektörüne yön verme vizyonunu hayata geçirdiği DogaTech Programı kapsamında STEM tabanlı (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) eğitim içeriklerine ev sahipliği yapan online derslerden oluşmaktadır. “Yeni nesil eğitim” felsefesiyle geleceğin dünyasının ihtiyaç duyacağı bireyleri yetiştirme amacında olan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, dünya ile entegre bireyler yetiştirmeye devam etmek için temel programlama bilgisi olan herkesi eğitimlerine davet etmektedir.

Riders.ai:

Riders.ai, Acrome Robotik Sistemleri tarafından geliştirilmiş bulut tabanlı bir robotik geliştirme, eğitim ve yarışma platformudur. Acrome Robotics 2014 yılından beri akademiye ve endüstriye yönelik robotik eğitim sistemleri geliştirmekte ve geliştirilen sistemler 2020 itibariyle 30’u aşkın ülkeye ihraç edilmektedir. Robotik ürünlerin yanı sıra, bulut tabanlı robotik kodlama, simülasyon ve yarışma platformu Riders.ai ile Türkiye ve ABD’nin önde gelen okullarında kullanılmakta ve düzenlediği robotik yarışmalar ile robotik alanında kendini geliştirmek isteyen herkese daha ulaşılabilir bir alan sunmaktadır.

İTÜ ETA VAKFI DOĞA KOLEJİ:

2002 yılında kurulan ve eğitimin Türkiye’deki lideri olan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji; öğrencilerini hem akademik hem de sosyal alanda geliştiren çok yönlü eğitim modelleri ile, geleceğe tam donanımlı şekilde hazırlıyor. Sayısız bilimsel ve teknolojik ilerlemenin mimarı İstanbul Teknik Üniversitesi önderliğinde, Türkiye’nin önde gelen elektronik ve telekomünikasyon sanayii kuruluşlarının katkılarıyla 1989 yılında kurulan İTÜ ETA Vakfı çatısı altında, 248 yıllık birikimle, anaokulundan liseye ayrıcalıklı eğitim sunmaya devam ediyor.