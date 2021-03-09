Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
09 Mar 2021 - 11:36- Gündem G: 09 Mar 2021 - 11:37

Türk Telekom’dan, 5 alanda önemli başarı

Türk Telekom, global ölçekteki şirketlerin "mobil ağ deneyimini ölçmek" konusunda uzmanlaşmış bağımsız mobil analiz şirketi olan OpenSignal tarafından gerçekleştirilen araştırmada, “Yıldızı Yükselen Şirketler” ve “Küresel Yüksek Performans” gösteren şirketler arasında yer aldı. Türk Telekom, Türkiye’deki operatörler arasında toplam 5 kategoride başarı elde eden tek şirket oldu. 
mask

Türkiye’nin iletişim altyapısının kurucusu ve geliştiricisi Türk Telekom’un, gösterdiği başarılı performans ve gelişim global ölçekte tescillendi. Türk Telekom, mobil ağ deneyimleri konusunda yaptığı araştırmalar ve analizlerle dünyanın en güvenilir şirketlerinden OpenSignal’ın açıkladığı “Mobile Network Experience Awards 2021”in ‘Yıldızı Yükselen Şirketler” ve “Küresel Yüksek Performans” şirketleri arasında yer aldı. 

Mobil operatörlerin 2019 ve 2020’nin ikinci yarıları arasında gösterdikleri gelişimi değerlendiren OpenSignal, Türk Telekom’u Video Deneyimi, İndirme Hız Deneyimi, Yükleme Hızı Deneyimi ve 4G Kullanılabilirliği kategorilerinde “Yıldızı Yükselen Şirketler” arasında değerlendirdi. Türk Telekom, “Yıldızı Yükselen Şirketler” kategorisindeki 4 ayrı alandaki başarıya ilave olarak “Ses Uygulaması” kategorisinde en yüksek skora sahip ve global ortalamanın üzerinde değer alan 30 operatör arasına girdi. Bu alanda “Küresel Yüksek Performans” sergileyen Türk Telekom toplamda 5 dalda başarı elde etti.  Türk Telekom, OpenSignal tarafından gerçekleştirilen araştırmada her iki alanda da yer alarak toplam 5 kategoride başarı elde eden Türkiye’den tek operatör oldu.

OpenSignal’in araştırma sonuçlarını değerlendiren Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç şunları söyledi: “Türkiye’yi geleceğe taşıyacak teknoloji yatırımlarına pandemi döneminde de hız kesmeden devam ettik. Mobil şebekemize yaptığımız yatırım ve geliştirmelerle daha yüksek performans sunarak müşterilerimizin yanında olduk. Global ölçekli bağımsız kuruluş OpenSignal’ın araştırması da Türk Telekom’un ülkemizdeki diğer operatörlere göre müşteri deneyimi konusunda çok daha fazla ilerleme kaydettiğini ortaya koydu. Beş kategoride dünyanın en iyileri arasında yer alan tek Türk operatör olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz.”

09 Mar 2021 - 11:36 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Türk Telekom’dan, 5 alanda önemli başarı mask
Türk Telekom’dan, 5 alanda önemli başarı
Atık getiren çocuklara ÖDÜL MARKET’ten hediye mask
Atık getiren çocuklara ÖDÜL MARKET’ten hediye
’Miraç Kandili, birlik ve beraberliğimizin yükselişine vesile olsun’’ mask
’Miraç Kandili, birlik ve beraberliğimizin yükselişine vesile olsun’’
Gölcük ve Kandıra’da altyapı projesine başlanıyor mask
Gölcük ve Kandıra’da altyapı projesine başlanıyor
Muhtarlardan Başkan Hürriyet’e Kadınlar Günü ziyareti mask
Muhtarlardan Başkan Hürriyet’e Kadınlar Günü ziyareti
Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği'nden kadınlar günü kutlaması mask
Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği'nden kadınlar günü kutlaması
Anket Dilovası Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de kentin yüksek kesimleri kar ile kaplandı mask
Kocaeli'de kentin yüksek kesimleri kar ile kaplandı
Kocaeli çok yüksek riskli iller arasına girdi! mask
Kocaeli çok yüksek riskli iller arasına girdi!
İkinci el otomobil alımında müthiş fırsatlar! mask
İkinci el otomobil alımında müthiş fırsatlar!
Kocaeli'de vaka sayılarında endişelendiren artış mask
Kocaeli'de vaka sayılarında endişelendiren artış
Limandaki yükler "ojeli" tır şoförüne emanet mask
Limandaki yükler "ojeli" tır şoförüne emanet
Kocaeli'de korkutan görüntü! AVM’lerde mesafe hak getire mask
Kocaeli'de korkutan görüntü! AVM’lerde mesafe hak getire

GALERİ

Bedava yolculuk için asıldığı tırdan inmek için soğuk terler döktü mask
Bedava yolculuk için asıldığı tırdan inmek için soğuk terler döktü
Kocaeli'de kentin yüksek kesimleri kar ile kaplandı mask
Kocaeli'de kentin yüksek kesimleri kar ile kaplandı
Cumartesi kısıtlaması kalktı, vatandaşlar sokakları doldurdu mask
Cumartesi kısıtlaması kalktı, vatandaşlar sokakları doldurdu
Kocaeli'de aylar sonra yasaksız cumartesi mask
Kocaeli'de aylar sonra yasaksız cumartesi
Piknik tüpleri bomba gibi patladı mask
Piknik tüpleri bomba gibi patladı
Aranan 18 kişi polise yakalandı mask
Aranan 18 kişi polise yakalandı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL