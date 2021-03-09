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09 Mar 2021 - 11:59- Gündem G: 09 Mar 2021 - 12:01

Büyükşehir’den “Kadınlara Emanet Şarkılar” konseri

Büyükşehir Konservatuvarı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın bestekârların eserlerini seslendirdi
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla “Kadınlara Emanet Şarkılar” konseri düzenledi. Konserde, eserleriyle Türk Musikisine yön vermiş kadın bestekârların unutulmaz eserleri seslendirildi. Eserlerin seslendirilmesinden önce hikâyesi olan şarkılar, Şehir Tiyatroları sanatçısı Fatih Sevdi tarafından anlatıldı.

YOUTUBE ÜZERİNDEN YAYINLANDI

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen konser, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin youtube dijital platformu üzerinden yayınlandı. Sırrı Paşa Konağı Cihannüma Salonu’nda çekimleri gerçekleştirilen konseri takipçiler ilgi ile takip etti.

ŞEHİT EŞ İÇİN YAZILAN ESER

Konserde, 1904 yılında dünyaya gelen ve eserleriyle Türk Musikisine yön vermiş bestekâr Neveser Kökdeş’in, şehit eşi için yazdığı “Kuş olup uçsam” adlı eseri yer aldı. Eser, kısa süre önce helikopter kazasında kaybettiğimiz şehitlerimizin anısına söylendi.

KONSERVATUVAR EĞİTMENLERİ SESLENDİRDİ

Konserde eserleri, Büyükşehir Konservatuvarı eğitmenlerinden Neşe Sarısözen Adalı ve Tuğçe Erenci seslendirdi. Saz heyetinde ise yine Büyükşehir Konservatuvarı eğitmenleri yer aldı. Neyde Cengiz Atlan, Klasik Kemençede İrfan Yakar, Ud’da Mesut Cengiz ve Kanunda Tuncay Kardaş solistlere eşlik etti.

KADIN BESTEKÂRLARIN EN GÜZEL ESERLERİ

Konserde Türk musiki tarihine eserleriyle silinmez bir iz bırakan Neveser Kökdeş’in “Ruhumda Neşe Hayale Daldım, Gül Dalında Öten Bülbülüm Olsam, Canandan Uzak Kaldı Gönül, Kuş Olup Uçsam ve Gül Olsam Ya Sümbül Olsam isimli eserleri seslendirildi. Ayrıca, Melahat Pars’ın  “Ben Gamlı Hazan Sense Bahar”, Semahat Özdenses’in “Her Mevsim İçimden Gelir Geçersin” ve “Akşam Oldu Hüzünlendim Ben yine” eserleri solistler tarafından icraa edildi. Konserin son eseri ise “Kız sen geldin Çerkeş’ten” oldu.

# Kocaeli, Büyükşehir

09 Mar 2021 - 11:59 - Gündem

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