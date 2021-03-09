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09 Mar 2021 - 12:03- Gündem G: 09 Mar 2021 - 12:06

100 adet S plaka serisi 30 yıl süreli kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, 100 adet S plaka serisi 30 yıl süreli kiraya verilecek
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, resmi ya da özel kuruluşlara toplu taşıma hizmeti (servis) vermek amacı ile kullanılan ve Gaziantep İl sınırları içerisinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adına tescilli 27 S plaka serisine kayıtlı 100 adet plaka 30 yıl süreyle kiraya verilecek.

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# Büyükşehir

09 Mar 2021 - 12:03 - Gündem

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