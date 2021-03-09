Kocaeli İl Hakem Kurulu’nda Mukaddem Gülpınar sürprizi

Özel mazereti olduğu için kısa bir süre önce İl Hakem Kurulu Başkanlığı görevini bırakan Orhan Günen’in ardından kurulun yeni başkanı, yönetimde başkanvekilliği yapan Ahmet Tosun oldu. MHK yaptığı son toplantıda bu kararı alırken İl Hakem Kurulu’nda sürpriz bir gelişme de yaşandı.
ÇOK OLUMLU KARŞILANDI
Ahmet Tosun’un başkan olması ile birlikte, eski yöneticilerden ve atama sorumluluğu yapmış, Kocaeli’nin tek klasman gözlemcisi Mukaddem Gülpınar kurula atanan yeni isim oldu. Hakem ve gözlemcilerin sevdiği ve saydığı bir kişi olan Gülpınar’ın İHK’de yer alması çok olumlu karşılandı. İl Hakem Kurulu’nda başka bir değişiklik olmadı.
YENİ KOCAELİ İL HAKEM KURULU
Ahmet Tosun – Başkan
Mukaddem Gülpınar
Daimi Taşkın
Kerem Yaman
Mesut Türk
Deniz Enç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.