Kocaeli İl Hakem Kurulu’nda Mukaddem Gülpınar sürprizi

Özel mazereti olduğu için kısa bir süre önce İl Hakem Kurulu Başkanlığı görevini bırakan Orhan Günen’in ardından kurulun yeni başkanı, yönetimde başkanvekilliği yapan Ahmet Tosun oldu. MHK yaptığı son toplantıda bu kararı alırken İl Hakem Kurulu’nda sürpriz bir gelişme de yaşandı.

ÇOK OLUMLU KARŞILANDI

Ahmet Tosun’un başkan olması ile birlikte, eski yöneticilerden ve atama sorumluluğu yapmış, Kocaeli’nin tek klasman gözlemcisi Mukaddem Gülpınar kurula atanan yeni isim oldu. Hakem ve gözlemcilerin sevdiği ve saydığı bir kişi olan Gülpınar’ın İHK’de yer alması çok olumlu karşılandı. İl Hakem Kurulu’nda başka bir değişiklik olmadı.

YENİ KOCAELİ İL HAKEM KURULU

Ahmet Tosun – Başkan

Mukaddem Gülpınar

Daimi Taşkın

Kerem Yaman

Mesut Türk

Deniz Enç