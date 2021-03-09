09 Mar 2021 - 14:58- Gündem

2 çocuk babası koronaya yenildi

Tüm dünyada olduğu gibi koronavirüs ülkemizde de can almaya devam ediyor. Bugün Kocaeli'de 2 çocuk babası Cevdet Özen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti