Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği, Kartepe'de muhteşem etkinlikle kutlandı. KADEM Başkanı Asuman Sert Erturan'ın da katılımı ile gerçekleştirilen kutlamalarda; Kartepe ilçesinde bulunan KOMEK Kursları'nda ve Halk Eğitim Kursları'nda vazife yapan kurs hocaları ve kursiyerler ziyaret edildi, bu güzel günleri kutlandı, güzel temenniler dile getirildi. Kurslarda vazife yapan kadınlara, KADEM Başkanı Asuman Sert Erturan tarafından; kadınların yasal hakları konusunda bilgi verildi. Yapılan ziyaretler, gerçekleştirilen etkinlikler, kadınlar tarafından takdirle karşılandı. Kartepe Belediyesi Sosyal Yardımlaşma'da vazife yanan çalışkan ve güler yüzlü kişiliği ile bilinen Nurdan Köksal'ın organizesi ile gerçekleştirilen etkinlikler; oldukça verimli geçtiği bildirildi. Yapılan bu güzel çalışma; günün anlam ve önemine çok katkı sağladı; kadınlar kendilerinin hatırlanılmasına ve kendilerinin ziyaret edilmesine çok sevindiler.
09 Mar 2021 - 15:01- Gündem Güncelleme: 09 Mar 2021 - 15:03
KADEM'den kadınlar gününde etkinlik
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.