KADEM'den kadınlar gününde etkinlik

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği, Kartepe'de muhteşem etkinlikle kutlandı. KADEM Başkanı Asuman Sert Erturan'ın da katılımı ile gerçekleştirilen kutlamalarda; Kartepe ilçesinde bulunan KOMEK Kursları'nda ve Halk Eğitim Kursları'nda vazife yapan kurs hocaları ve kursiyerler ziyaret edildi, bu güzel günleri kutlandı, güzel temenniler dile getirildi. Kurslarda vazife yapan kadınlara, KADEM Başkanı Asuman Sert Erturan tarafından; kadınların yasal hakları konusunda bilgi verildi. Yapılan ziyaretler, gerçekleştirilen etkinlikler, kadınlar tarafından takdirle karşılandı. Kartepe Belediyesi Sosyal Yardımlaşma'da vazife yanan çalışkan ve güler yüzlü kişiliği ile bilinen Nurdan Köksal'ın organizesi ile gerçekleştirilen etkinlikler; oldukça verimli geçtiği bildirildi. Yapılan bu güzel çalışma; günün anlam ve önemine çok katkı sağladı; kadınlar kendilerinin hatırlanılmasına ve kendilerinin ziyaret edilmesine çok sevindiler.