Çeker: “Döner sermayeye çare üretilmeli”

Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi tarafından Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Poliklinik önünde basın açıklaması gerçekleştirildi. Sağlık çalışanlarının döner sermaye gelirleri açısından ciddi kayba uğradıklarının altını çizen Şube Başkanı Ömer Çeker, “Sağlık çalışanlarının en sıkıntılı sorunlarından biriside Döner Sermaye Ek Ödemeleridir. Sağlık çalışanları döner sermaye gelirleri açısından çok ciddi bir kayba uğramışlardır. Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal yapısının salgına ve sağlığa bağlı olduğu bu zamanda sağlık çalışanlarının ekonomik kayıplarının olması ve sorunlarının çözümsüz bırakılarak alın terlerinin ve emeklerinin yok sayıldığını görmek üzücüdür” dedi.

CİDDİ KAYIP VAR

Sağlık çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, “Sayın Sağlık Bakanı çalışanların hakkı ödenmez dedi, çalışanları üç gün tüm ülkeye alkışlattı, sıra özlük haklarının düzenlenmesine, mali hakların ödenmesine gelince çalışanları görmezden, sorun ve sıkıntılarını duymazdan geldi. Bu gün sağlık çalışanları kamuda en riskli işi yapan aynı zamanda en düşük maaşı alan kesim olarak öz veri içerisinde sağlık hizmeti üretmeye devam etmektedir. Sağlık çalışanlarının en sıkıntılı sorunlarından biriside Döner Sermaye Ek Ödemeleridir. Sağlık çalışanları döner sermaye gelirleri açısından çok ciddi bir kayba uğramışlardır” dedi.

GÖZ YUMMAMIZ BEKLENEMEZ

Çeker, “Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal yapısının salgına ve sağlığa bağlı olduğu bu zamanda sağlık çalışanlarının ekonomik kayıplarının olması ve sorunlarının çözümsüz bırakılarak alın terlerinin ve emeklerinin yok sayıldığını görmek üzücüdür. Sağlık çalışanlarının emekleri hiçbir ekonomik değerle karşılanamayacağı ve hizmetlerinin ücretle ölçülemeyeceği çok iyi biliniyor. Ancak, alın terlerinin ve emeklerinin heba edilmemesine Türk Sağlık Sen olarak göz yummamız beklenmemelidir” dedi.

SORUNLAR ÇÖZÜLMÜŞ GİBİ BİR HAVA VAR

Konuşmasını sürdüren Çeker, “Ne yazık ki Sağlık Bakanı çözümü 11 aylık bu süreçte ismi tavandan, aslı yalan olan ve çok büyük gösterilen, iş barışını bozan, sağlık çalışanlarını kendi içinde ayrıştıran, bırakın yarınımızı güvence altına almayı, günü kurtarmanın ötesinde saati bile kurtaramayan bir Ek Ödeme sistemine çalışanlar mahkum edildi. Ek Ödemelerin yüzde 100 tavandan ödeneceği, Bakanlık yetkililerince kamuoyuna açıklandı. Buda kamuoyunda sanki sağlık çalışanlarına ikinci bir maaş verilmiş gibi algı oluşmasına ve çalışanların tüm sorunları çözülmüş gibi bir hava oluşturuldu” dedi.

GERÇEKLER GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ DEĞİL

Gerçeklerin görüldüğü gibi olmadığını belirten Çeker, “Döner sermaye ek ödemelerinde haksızlıkların önüne set çekmek mümkün değil, aynı serviste çalışanlara farklı ödemeler yapılması gibi izahtan yoksun bir uygulama hem çalışma barışını bozmakta, hem de çalışanların motivasyonlarını olumsuz etkilemektedir. Öte yandan idarelerin sağlık çalışanlarını hiçe sayan uygulamalarından biri de, Döner Sermaye Komisyonlarında alınan kararlar hakkında çalışanların bilgilendirilmemesidir. Komisyonda alınan kararlar çalışanlardan sır gibi saklanmaktadır. Çalışanın katkıları ile elde edilen Döner Sermaye gelirlerinin nasıl harcandığı, kurumda görev yapan kime ne kadar ödendiği, Kimlere ödüllendirme adı altında ödeme yapıldığı, kime hastane ortalamasından ödeme yapıldığının ilan edilmemesi gibi tuhaf bir durum yaşanmaktadır” dedi.

MALİ VE ÖZLÜK HAKLAR İYİLEŞTİRİLMELİ

Çeker, “Adaletsiz, alın terini yok eden döner sermaye sistemi çalışan eksenli olarak baştan aşağı revize edilmelidir. Sağlık çalışanları sıfır döner sermaye, 5-10 TL gibi trajikomik ödemelere mahkum edilmekten kurtarılmalı, haksızlıklar ortadan kaldırılmalıdır. Bugüne kadar dile getirdiğimiz gibi ek ödeme yerine sağlık çalışanlarının emekli aylıklarına etki edecek bir şekilde tek ödeme yapılması akılcı ve kesin bir çözüm yolu olacaktır Virüsün insanlar birbirine yaklaştıkça yayıldığı nasıl bir gerçeklik ise, sağlık çalışanlarının sorunlarına uzak kalındıkça meselenin içinden çıkılmaz bir hal alarak her yere olumsuz tesirleri olacağı da bir o kadar gerçektir. Maske virüsten koruyor ise de sağlık çalışanlarının sorunlarını maskelemek sağlık hizmetlerine zarar vermektedir. Kısacası beklentimiz mali ve özlük haklarında gerekli iyileştirmelerin bir an önce yapılmasıdır” dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI GÜÇLERİNİN FARKINA VARMALI

Son olarak Çeker, “Çalışanlar tarafından yetkilendirilen sendikaların yılda iki defa olmak üzere bakanlık üst düzey yetkilileri ile yaptıkları Kurum İdari Kurul toplantılarında söz konusu sorunların dile getirilerek çözüm yolu aranmasını beklemek pek tabii haklarıdır. Sağlık çalışanları bu yönde güçlerinin farkına varmalıdır. Kanunların yetkili sendikalara verdiği gücü kullanarak döner sermaye sisteminde iyileştirmelerin yapılması yönünde mücadele verilmelidir. Çalışanlar bu kurullara sendikal bilgi birikimi olan her şartta kendilerinin yanında olacak, Milli gelirden paylarına düşecek miktarı almak için müzakere ve eylem kabiliyeti olan sendikalara üye olup yetki vermelidir. Muktedir olmayan sendikalara yetki verilmemelidir” şeklinde konuştu.